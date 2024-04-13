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В РФС рассказали, как помогают в создании российского аналога FIFA

В РФС рассказали, что помогают в создании аналога FIFA в качестве консультанта
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что уже создана компания, которая занимается разработкой игры. По его словам, РФС участвует в данном процессе в качестве консультанта
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency

РФС в качестве консультанта помогает при создании российского аналога футбольного симулятора FIFA (сейчас игра называется EA Sports FC). Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Разработка отечественного аналога FIFA идет. Создана компания, которая занимается этой разработкой. РФС участвует в данном процессе», — сказал Митрофанов.

Нагорный сообщил о разработке аналога FIFA после обращения к Путину
Спорт
Фото:Mark Robinson / Getty Images

На вопрос, как помогает РФС, Митрофанов ответил: «Знаете, когда профессионалы снимают кино, часто в титрах есть какой-то консультант. Коллеги, разрабатывающие этот продукт, — IT-специалисты, они не обязаны полностью заниматься всем. РФС выступает в том числе как консультант».

21 февраля на открытии Игр будущего в Казани бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин попросил президента страны Владимира Путина помочь в создании отечественного аналога компьютерной игры FIFA. На вопрос Путина «Что надо сделать?» — Аршавин ответил: «Просто помочь «Газпрому», чтобы они сделали свой симулятор».

Позднее глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, что игра уже находится в разработке.

Серия игр FIFA от компании EA Sports являлась самой популярной среди спортивных симуляторов и выпускалась на протяжении 29 лет.

В мае 2023 года компания Electronic Arts решила прекратить партнерские отношения с ФИФА, в результате чего футбольный симулятор FIFA был переименован. FIFA 23 стала последней игрой в серии. Следующая версия получила новое название — EA Sports FC.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол компьютерная игра Российский футбольный союз (РФС)
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