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Кержакова признали лучшим тренером месяца в Казахстане

Александра Кержакова признали лучшим тренером июля в Казахстане
Россиянин с конца мая возглавляет «Кайрат», который лидирует в чемпионате Казахстана. В июле команда Кержакова провела два матча — один завершила вничью, а в другом одержала крупную победу
Александр Кержаков
Александр Кержаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Возглавляющий «Кайрат» Александр Кержаков был признан лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана, сообщается на сайте турнира.

В июле «Кайрат» провел два матча в турнире — сыграл вничью с «Женисом» (1:1) и разгромил карагандинский «Шахтер» (3:0). Алма-атинская команда лидирует в турнирной таблице.

Лучшим игроком июля признали нападающего «Кайрата» Жоао Пауло.

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Кержаков возглавил «Кайрат» в конце мая.

Ранее бывший футболист сборной России также был тренером сербского «Спартака», кипрской «Кармиотиссы», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России.

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Анна Сатдинова
Футбол Казахстан Кайрат Александр Кержаков
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