Кержакова признали лучшим тренером месяца в Казахстане

Россиянин с конца мая возглавляет «Кайрат», который лидирует в чемпионате Казахстана. В июле команда Кержакова провела два матча — один завершила вничью, а в другом одержала крупную победу

Александр Кержаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Возглавляющий «Кайрат» Александр Кержаков был признан лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана, сообщается на сайте турнира.

В июле «Кайрат» провел два матча в турнире — сыграл вничью с «Женисом» (1:1) и разгромил карагандинский «Шахтер» (3:0). Алма-атинская команда лидирует в турнирной таблице.

Лучшим игроком июля признали нападающего «Кайрата» Жоао Пауло.

Кержаков возглавил «Кайрат» в конце мая.

Ранее бывший футболист сборной России также был тренером сербского «Спартака», кипрской «Кармиотиссы», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России.