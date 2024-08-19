Кержакова признали лучшим тренером месяца в Казахстане
Возглавляющий «Кайрат» Александр Кержаков был признан лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана, сообщается на сайте турнира.
В июле «Кайрат» провел два матча в турнире — сыграл вничью с «Женисом» (1:1) и разгромил карагандинский «Шахтер» (3:0). Алма-атинская команда лидирует в турнирной таблице.
Лучшим игроком июля признали нападающего «Кайрата» Жоао Пауло.
Кержаков возглавил «Кайрат» в конце мая.
Ранее бывший футболист сборной России также был тренером сербского «Спартака», кипрской «Кармиотиссы», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России.
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