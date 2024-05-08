Александр Кержаков отправился на стажировку в испанский футбольный клуб

Бывший футболист сборной России рассказал, что рассчитывает летом вернуться к работе тренером, а пока договорился о стажировке в «Севилье», где выступал во время игровой карьеры

Александр Кержаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков проходит стажировку в испанской «Севилье». Об этом он рассказал ТАСС.

«Стажировка предполагает посещение игр, тренировок, общение с главным тренером. Что-то интересное для себя подчеркнул во время тренировочного процесса в «Севилье», есть моменты, которые я заметил и запомнил. Стажировка завершится посещением матча с «Вильярреалом» (11 мая. — РБК), то есть недельный микроцикл», — сказал Кержаков.

По словам Кержакова, он был приятно удивлен приемом в «Севилье». «Болельщики узнавали, как ни странно, хотя прошло много времени, но это приятно. Пообщался с президентом клуба, это сын того президента, когда я был игроком здесь. Конечно, все душевно встретили», — добавил россиянин, который играл за «Севилью» в 2007–2008 годах.

Кержаков рассказал, что рассчитывает летом вернуться к тренерской работе. «Я нахожусь в стадии переговоров с некоторыми клубами, все идет планомерно. Не хочу принимать резких решений, все нужно досконально изучить, обговорить, обсудить», — заключил он.

Последним местом работы Кержакова был сербский «Спартак», который он покинул в ноябре 2023 года. До этого он тренировал кипрскую «Кармиотиссу», «Нижний Новгород» и «Томь».