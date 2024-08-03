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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Футболисты сборных Франции и Аргентины подрались на Олимпиаде

Футболисты сборных Франции и Аргентины подрались на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Франция обыграла Аргентину (1:0) в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024. Встреча прошла на фоне напряженных отношений между футболистами двух стран из-за расистских кричалок южноамериканских игроков в адрес Мбаппе
Футболисты сборных Франции и Аргентины подрались после матча четвертьфинала Олимпиады
Футболисты сборных Франции и Аргентины подрались после матча четвертьфинала Олимпиады (Фото: Reuters)

Футболисты сборной Франции и Аргентины подрались поле четвертьфинального матча олимпийского турнира.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Франции. Встреча прошла на фоне напряженных отношений между футболистами двух стран из-за расистских кричалок южноамериканских игроков в адрес лидера национальной команды Франции Килиана Мбаппе и других игроков сборной, имеющих африканские корни.

После финального свистка темнокожий французский полузащитник Энцо Мийо начал праздновать победу перед тренерской скамейкой сборной Аргентины, а ряд его партнеров — перед трибунами с южноамериканскими болельщиками. Аргентинские футболисты подбежали к соперникам, началась потасовка, по итогам которой Мийо получил красную карточку. По ходу матча футболисты Франции не раз агрессивно себя вели по отношению к сопернику.

«Я очень зол из-за того, что французские футболисты пошли туда, где находились члены наших семей, чтобы отпраздновать это событие прямо у них на глазах, — цитирует капитана сборной Аргентины Никласа Отамедни Mundo Albiceleste. — Если они хотят праздновать, пусть подойдут к нам, и мы решим этот вопрос. Мы поговорим обо всем, о чем нам нужно поговорить».

В полуфиналах Франция сыграет с Египтом. В другом матче за выход в финал встретятся Испания и Марокко.

Как испортились отношения между футболистами из Франции и Аргентины

Сборная Аргентины в ночь на 15 июля обыграла Колумбию (1:0) в финале Кубка Америки. После игры аргентинский полузащитник Энцо Фернандес вышел в прямой эфир в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) из автобуса национальной команды. Во время него можно было услышать, как аргентинцы исполняют расистскую песню о сборной Франции. Она включает в себя такие слова: «Они играют за Францию, но родом из Анголы» и «Их мать — нигерийка, их отец — камбоджиец, но в их паспорте: Франция». Такую же песню исполняли и аргентинские болельщики.

Федерация футбола Франции (FFF) осудила игроков и болельщиков сборной Аргентины за исполнение этой песни. В федерации заявили, что решили напрямую обратиться к аргентинской федерации и ФИФА, а также подать судебную жалобу на расово оскорбительные и дискриминационные высказывания. Сам Фернандес заявил, что он «искренне сожалеет» об этом видео.

Фернандес является одним из лучших полузащитников мира. Вместе с Лионелем Месси он был одной из главных звезд мирового первенства 2022 года.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала жалким поведение аргентинских футболистов. «Это просто жалко. Поведение тем более неприемлемо, если оно повторяется. ФИФА, реакция?» — заявила она.

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс на своей странице в Х (Twitter), одноклубники Фернандеса по «Челси» возмущены расистской кричалкой. Французский защитник Уэсли Фофана назвал действия футболистов сборной Аргентины «откровенным расизмом».

Он также отписался от Фернандеса в Instagram. Аргентинца теперь нет и в подписках французских игроков «Челси» Мало Гюсто, Акселя Дисаси, Бенуа Бадьяшиля, Кристофера Нкунку и Лесли Угочуквы.

Заместитель министра спорта страны Хулио Гарро призвал капитана национальной команды Лионеля Месси и президента Ассоциации футбола Аргентины извиниться. За эти слова президент Аргентины Хавьер Милей уволил его.

«Офис президента сообщает, что никакое правительство не может говорить сборной Аргентины, которая стала чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки, что говорить, что думать или что делать, как и любым другим гражданам. По этой причине Хулио Гарро больше не является замсекретаря спорта», — говорилось в сообщении.

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль тоже поддержала игрока национальной сборной Энцо Фернандеса, которого раскритиковали за расистскую песню в адрес футболистов сборной Франции.

«Аргентина — суверенная и свободная страна. У нас никогда не было колоний или граждан второго сорта. Мы никогда никому не навязывали свой образ жизни. <...> Ни одна колониальная страна не будет нас запугивать за песню или за то, что мы говорим правду, которую они не хотят признавать. Перестаньте изображать возмущение, лицемеры. Энцо, я поддерживаю тебя. Аргентинцы всегда с высоко поднятой головой! Да здравствует Аргентина!» — написала Вильярруэль.

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Руслан Алиев
Франция Аргентина Футбол Олимпиада-2024
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