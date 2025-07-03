Карпин рассказал об отсутствии интереса к походам на «Первый канал»
Главный тренер сборной России по футболу и московского «Динамо» Валерий Карпин заявил в интервью «РБК Спорт», что ему не доставило удовольствия участие в программе «Что? Где? Когда?» на «Первом канале».
«Удовольствия от участия в ТВ-шоу не получаю, но это часть моей работы. Хотя лично мне и так достаточно внимания. Кому-то, возможно, это и нужно его побольше. <...> Удовольствия от того, что я пойду на «Что? Где? Когда?», потому что это будет показано на «Первом канале», — нет», — сказал Карпин.
В марте этого года букмекерская компания BetBoom представила Валерия Карпина в качестве нового амбассадора на передаче «Что? Где? Когда?».
В начале июля во время эфира телепередачи было объявлено о назначении Валерия Карпина новым главным тренером московского «Динамо».
«Что? Где? Когда?» — популярная телевизионная интеллектуальная игра, где команда знатоков за одну минуту должна найти ответ на вопрос телезрителя.
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