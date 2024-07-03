ESPN: Леброн Джеймс договорился о новом контракте с «Лейкерс» на $104 млн

Четырехкратный чемпион НБА получит по новому двухлетнему соглашению $104 млн и сможет сыграть в одной команде с 19-летним сыном, которого «Лейкерс» выбрал на драфте

Леброн Джеймс (Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс договорился о новом контракте с «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает ESPN.

39-летний Джеймс мог летом выйти на рынок свободных агентов. Срок нового соглашения составил два года, сумма контракта — $104 млн.

Таким образом, Джеймс сможет сыграть в одной команде с 19-летним сыном Бронни, которого «Лейкерс» в июне выбрал на драфте.

В прошлом сезоне «Лейкерс» вылетели из плей-офф НБА в первом раунде, уступив «Денверу».

Леброн Джеймс, который выступает за «Лейкерс» с 2018 года, считается одним из лучших баскетболистов в истории. Он четырехкратный чемпион НБА (два раза в составе «Майами», по одному — с «Кливлендом» и «Лейкерс»), четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, а также четырехкратный самый ценный игрок НБА. На счету баскетболиста два олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012). Сыграет он за сборную США и на предстоящей Олимпиаде в Париже.