 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Лейкерс» с Леброном Джеймсом вылетели из плей-офф НБА в первом раунде

«Лейкерс» с Леброном Джеймсом вылетели из плей-офф НБА, уступив «Денверу»
Команда из Лос-Анджелеса уступила «Денверу», действующему чемпиону НБА, в пяти матчах
Леброн Джеймс и Никола Йокич
Леброн Джеймс и Никола Йокич (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

«Денвер Наггетс» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 108:106 в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА и вышел в 1/4 финала.

Джамал Мюррей забросил победный двухочковый бросок при равном счете за четыре секунды до конца игры.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, набравший 30 очков и сделавший 11 передач. У «Денвера» самый ценный игрок плей-офф прошлого сезона Никола Йокич набрал 25 очков и сделал 20 подборов.

«Денвер», действующий чемпион НБА, выиграл серию до четырех побед со счетом 4–1. В 1/4 финала «Наггетс» сыграет с «Миннесота Тимбервулвз».

«Лейкерс» в прошлом сезоне уступил «Денверу» в полуфинале плей-офф.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол Лос-Анджелес Лейкерс Даллас Маверикс Леброн Джеймс
Материалы по теме
Шестикратный участник Матча звезд НБА завершил карьеру в 35 лет
Спорт
Стали известны все участники плей-офф и плей-ин НБА
Спорт
Впервые в истории НБА команда не пробила за матч ни одного штрафного
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
В Тюменской области сдвинулись пики паводка Общество, 11:52
WSJ сообщила об оценке НАТО вероятности нападения России на соседей Политика, 11:48
Юристы призвали Байдена прекратить помощь Израилю Политика, 11:37
Дюков назвал неправильным пропуск Федуном заседаний исполкома РФС Спорт, 11:36
Роналдо продал свой первый клуб за $117 млн Спорт, 11:14
США сбили беспилотник хуситов в Красном море Политика, 11:04
Глава HSBC решил уйти после «пяти напряженных лет» Финансы, 11:02
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Как Гейтс и Далио: зачем успешные лидеры медитируют — Fast Company Pro, 11:02
Финалист Кубка Стэнли покинул клуб КХЛ Спорт, 10:47
В подмосковном Раменском загорелся склад с пластиковыми трубами Общество, 10:47
В Белгороде и окрестностях ракетная опасность продлилась восемь минут Политика, 10:33
«Лейкерс» с Леброном Джеймсом вылетели из плей-офф НБА в первом раунде Спорт, 10:28
Сотрудники молчат: 6 страхов, которые мешают им делиться своим мнением Pro, 10:21
В Курганской области сократили запрет на торговлю алкоголем на майских Общество, 10:18