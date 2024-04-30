«Лейкерс» с Леброном Джеймсом вылетели из плей-офф НБА в первом раунде
«Денвер Наггетс» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 108:106 в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА и вышел в 1/4 финала.
Джамал Мюррей забросил победный двухочковый бросок при равном счете за четыре секунды до конца игры.
Самым результативным в составе «Лейкерс» стал четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, набравший 30 очков и сделавший 11 передач. У «Денвера» самый ценный игрок плей-офф прошлого сезона Никола Йокич набрал 25 очков и сделал 20 подборов.
«Денвер», действующий чемпион НБА, выиграл серию до четырех побед со счетом 4–1. В 1/4 финала «Наггетс» сыграет с «Миннесота Тимбервулвз».
«Лейкерс» в прошлом сезоне уступил «Денверу» в полуфинале плей-офф.
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