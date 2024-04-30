«Лейкерс» с Леброном Джеймсом вылетели из плей-офф НБА, уступив «Денверу»

«Лейкерс» с Леброном Джеймсом вылетели из плей-офф НБА в первом раунде

Команда из Лос-Анджелеса уступила «Денверу», действующему чемпиону НБА, в пяти матчах

Леброн Джеймс и Никола Йокич (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

«Денвер Наггетс» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 108:106 в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА и вышел в 1/4 финала.

Джамал Мюррей забросил победный двухочковый бросок при равном счете за четыре секунды до конца игры.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, набравший 30 очков и сделавший 11 передач. У «Денвера» самый ценный игрок плей-офф прошлого сезона Никола Йокич набрал 25 очков и сделал 20 подборов.

«Денвер», действующий чемпион НБА, выиграл серию до четырех побед со счетом 4–1. В 1/4 финала «Наггетс» сыграет с «Миннесота Тимбервулвз».

«Лейкерс» в прошлом сезоне уступил «Денверу» в полуфинале плей-офф.