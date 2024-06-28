«Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал на драфте 19-летнего сына Леброна Джеймса
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» во втором раунде драфта выбрал Бронни Джеймса — 19-летнего сына Леброна Джеймса. Об этом сообщается на странице команды в соцсети X.
Бронни Джеймс, выбранный под общим 55-м номером, ранее выступал за университетскую команду «Ю-эс-си Троянс». В среднем за каждую игру он набирал 4,8 очка, а также делал 2,8 подбора и 2,1 передачи. Он присоединился к клубу в середине сезона, так как на протяжении пяти месяцев восстанавливался после остановки сердца и последующей операции.
Перед драфтом защитник ростом 6 футов и 1 дюйм (185,4 см) прошел медицинское обследование, не выявившее никаких проблем со здоровьем.
Его 39-летний отец до середины субботы, 29 июня, должен подписать свой последний контракт с «Лейкерс» сроком на один год на сумму $51,4 млн с возможностью максимального продления до трех лет на общую сумму $162 млн. Таким образом, Леброн и Бронни Джеймсы могут стать первыми в истории НБА отцом и сыном, которые вместе выйдут на одну баскетбольную площадку.
Леброн Джеймс за свою профессиональную карьеру в НБА завоевал четыре чемпионских титула: в 2012, 2013, 2016 и 2020 годах. Также его по четыре раза признавали самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф. Наконец, в марте 2024 года Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА, преодолев отметку в 40 тыс. набранных очков. В составе сборной США баскетболист дважды выиграл Олимпийские игры (2008 и 2012 год).
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