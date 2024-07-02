Шунин не будет завершать карьеру после ухода из «Динамо»
Антон Шунин не собирается завершать карьеру после ухода из «Динамо», заявил журналистам главный тренер московского клуба Марцел Личка.
«Он еще хочет играть, прощаться с футболом ему еще рано, он не собирается этого делать. Еще год-два он, думаю, поиграет», — цитирует Личку ТАСС.
37-летнему Шунину была предложена административная должность в «Динамо», добавил генеральный директор клуба Павел Пивоваров. «С его стороны есть желание помочь «Динамо», но он хочет продолжать карьеру», — отметил Пивоваров.
«Динамо» накануне объявило об уходе Шунина после завершения контракта.
В основной команде вратарь дебютировал в 2007 году, за 17 сезонов он принял участие в 366 матчах (больше только у защитника Александра Новикова — 395), из них 125 сыграл на ноль (второй результат в истории клуба).
Шунин трижды становился бронзовым призером РПЛ, дважды доходил с командой до финала Кубка России, в течение пяти сезонов был капитаном команды (180 матчей, больше только у Виктора Царева).