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Шунин не будет завершать карьеру после ухода из «Динамо»

Вратарь Антон Шунин не будет завершать карьеру после ухода из «Динамо»
Главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка заявил, что 37-летний голкипер еще год-два будет продолжать играть
Антон Шунин
Антон Шунин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Антон Шунин не собирается завершать карьеру после ухода из «Динамо», заявил журналистам главный тренер московского клуба Марцел Личка.

«Он еще хочет играть, прощаться с футболом ему еще рано, он не собирается этого делать. Еще год-два он, думаю, поиграет», — цитирует Личку ТАСС.

37-летнему Шунину была предложена административная должность в «Динамо», добавил генеральный директор клуба Павел Пивоваров. «С его стороны есть желание помочь «Динамо», но он хочет продолжать карьеру», — отметил Пивоваров.

Вратарь Антон Шунин покинул «Динамо» после 30 лет в клубе
Спорт
Антон Шунин

«Динамо» накануне объявило об уходе Шунина после завершения контракта.

В основной команде вратарь дебютировал в 2007 году, за 17 сезонов он принял участие в 366 матчах (больше только у защитника Александра Новикова — 395), из них 125 сыграл на ноль (второй результат в истории клуба).

Шунин трижды становился бронзовым призером РПЛ, дважды доходил с командой до финала Кубка России, в течение пяти сезонов был капитаном команды (180 матчей, больше только у Виктора Царева).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Динамо Москва Антон Шунин Марцел Личка
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