Вратарь Антон Шунин не будет завершать карьеру после ухода из «Динамо»

Шунин не будет завершать карьеру после ухода из «Динамо»

Главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка заявил, что 37-летний голкипер еще год-два будет продолжать играть

Антон Шунин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Антон Шунин не собирается завершать карьеру после ухода из «Динамо», заявил журналистам главный тренер московского клуба Марцел Личка.

«Он еще хочет играть, прощаться с футболом ему еще рано, он не собирается этого делать. Еще год-два он, думаю, поиграет», — цитирует Личку ТАСС.

37-летнему Шунину была предложена административная должность в «Динамо», добавил генеральный директор клуба Павел Пивоваров. «С его стороны есть желание помочь «Динамо», но он хочет продолжать карьеру», — отметил Пивоваров.

«Динамо» накануне объявило об уходе Шунина после завершения контракта.

В основной команде вратарь дебютировал в 2007 году, за 17 сезонов он принял участие в 366 матчах (больше только у защитника Александра Новикова — 395), из них 125 сыграл на ноль (второй результат в истории клуба).

Шунин трижды становился бронзовым призером РПЛ, дважды доходил с командой до финала Кубка России, в течение пяти сезонов был капитаном команды (180 матчей, больше только у Виктора Царева).