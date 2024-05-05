Стефанос Циципас расстался с испанской теннисисткой Паулой Бадосой
Бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса сообщила о расставании с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Об этом она написала в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
По словам Бадосы, они с Циципасом остались друзьями.
Об отношениях Бадосы и Циципаса стало известно в прошлом году.
Испанка в прошлом году досрочно завершила сезон из-за стрессового перелома позвонка и вернулась к соревнованиям с января.
В настоящее время она занимает 101-е место в рейтинге WTA, всего на ее счету три титула в одиночном разряде.
Циципас — седьмая ракетка мира, он выиграл 11 турниров ATP за карьеру. Теннисист является внуком легенды футбольного «Спартака» Сергея Сальникова. Его мать — советская теннисистка Юлия Сальникова (Апостоли).
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