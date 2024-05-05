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Стефанос Циципас расстался с испанской теннисисткой Паулой Бадосой

Циципас расстался с Бадосой
Об отношениях пары стало известно в прошлом году. Паула Бадоса отметила, что они с Циципасом остались друзьями
Стефанос Циципас и Паула Бадоса
Стефанос Циципас и Паула Бадоса (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса сообщила о расставании с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Об этом она написала в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

По словам Бадосы, они с Циципасом остались друзьями.

Об отношениях Бадосы и Циципаса стало известно в прошлом году.

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Фото:Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Елены Радионовой

Испанка в прошлом году досрочно завершила сезон из-за стрессового перелома позвонка и вернулась к соревнованиям с января.

В настоящее время она занимает 101-е место в рейтинге WTA, всего на ее счету три титула в одиночном разряде.

Циципас — седьмая ракетка мира, он выиграл 11 турниров ATP за карьеру. Теннисист является внуком легенды футбольного «Спартака» Сергея Сальникова. Его мать — советская теннисистка Юлия Сальникова (Апостоли).

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Анна Сатдинова
теннис Стефанос Циципас
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