Соболенко победила лучшую подругу и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла 1/8 финала «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 26-летняя Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, победила испанку Паулу Бадосу, 139-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 6:1.
Следующей соперницей Соболенко станет победительница пары Мэдисон Киз (США) — Эмма Наварро (США).
Соболенко и 26-летняя Бадоса, бывшая вторая ракетка мира, не раз называли друг друга лучшими подругами в WTA-туре. В личных встречах счет у них стал 5–2 в пользу белоруски, причем Соболенко выиграла пять последний матчей.
Белоруска сейчас занимает второе место в мировом рейтинге, на ее счету 14 титулов WTA в карьере. В прошлом году она дошла на «Ролан Гаррос» до полуфинала.
«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл