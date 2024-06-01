 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Соболенко победила лучшую подругу и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Соболенко победила лучшую подругу Бадосу и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Вторая ракетка мира в третьем круге обыграла испанку Паулу Бадосу в двух сетах. Ее следующей соперницей станет победительница пары Мэдисон Киз — Эмма Наварро
Арина Соболенко
Арина Соболенко (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла 1/8 финала «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 26-летняя Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, победила испанку Паулу Бадосу, 139-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 6:1.

Следующей соперницей Соболенко станет победительница пары Мэдисон Киз (США) — Эмма Наварро (США).

Рублев сенсационно проиграл в третьем круге «Ролан Гаррос»
Спорт
Андрей Рублев

Соболенко и 26-летняя Бадоса, бывшая вторая ракетка мира, не раз называли друг друга лучшими подругами в WTA-туре. В личных встречах счет у них стал 5–2 в пользу белоруски, причем Соболенко выиграла пять последний матчей.

Белоруска сейчас занимает второе место в мировом рейтинге, на ее счету 14 титулов WTA в карьере. В прошлом году она дошла на «Ролан Гаррос» до полуфинала.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Ролан Гаррос Арина Соболенко
Материалы по теме
Финалист Уимблдона назвал позорным поведение Рублева на «Ролан Гаррос»
Спорт
Россиянка Потапова впервые в карьере вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Спорт
Россиянин проиграл второй ракетке мира на «Ролан Гаррос»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Линекер будет болеть против «Боруссии» в ЛЧ из-за контракта с Rheinmetall Спорт, 16:21
В Кировоградской области Украины прогремели взрывы Политика, 16:17
В Индии состоялся заключительный этап парламентских выборов Политика, 16:12
Потерпевшими по делу «Крокуса» признали более 1,7 тыс. человек Политика, 16:06
КНДР снова отправила воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею Политика, 16:04
На кладбище в Петербурге открыли памятник Евгению Пригожину Общество, 16:03
Соболенко победила лучшую подругу и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 15:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Анастасию Заворотнюк похоронили в Москве Общество, 15:42
Путин поручит ускорить работу по соцподдержке бойцов ЧВК Политика, 15:41
В НАТО призвали разрабатывать дешевое оружие Политика, 15:33
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-27» пристыковался к МКС Технологии и медиа, 15:28
Представитель Дзюбы рассказал о переговорах с клубами РПЛ Спорт, 15:14
В Москве разрешили купаться на трех пляжах Общество, 15:11
РБК Франшизы расскажут о франчайзинге на ПМЭФ-2024 РБК Франшизы, 15:08