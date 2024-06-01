Соболенко победила лучшую подругу и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира в третьем круге обыграла испанку Паулу Бадосу в двух сетах. Ее следующей соперницей станет победительница пары Мэдисон Киз — Эмма Наварро

Арина Соболенко (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла 1/8 финала «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 26-летняя Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, победила испанку Паулу Бадосу, 139-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 6:1.

Следующей соперницей Соболенко станет победительница пары Мэдисон Киз (США) — Эмма Наварро (США).

Соболенко и 26-летняя Бадоса, бывшая вторая ракетка мира, не раз называли друг друга лучшими подругами в WTA-туре. В личных встречах счет у них стал 5–2 в пользу белоруски, причем Соболенко выиграла пять последний матчей.

Белоруска сейчас занимает второе место в мировом рейтинге, на ее счету 14 титулов WTA в карьере. В прошлом году она дошла на «Ролан Гаррос» до полуфинала.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.