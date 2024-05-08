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Бадоса после разрыва с Циципасом сравнила их пару с историей Шараповой

Бадоса о расставании с Циципасом: это напоминает историю Шараповой с Димитровым
Испанская теннисистка сказала, что ее отношения с греческим спортсменом напоминают историю Марии Шараповой и Григора Димитрова, где «ты встречаешь нужного человека, но, возможно, в неподходящий момент»
Паула Бадоса
Паула Бадоса (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса рассказала Tennis.com о причинах расставании с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом и сравнила их отношения с историей россиянки Марии Шараповой.

Об отношениях Бадосы и Циципаса стало известно в мае 2023 года, болельщики прозвали их пару «Цицидоса». На прошлой неделе испанка сообщила, что они расстались.

«Когда у нас все было хорошо, отношения были замечательными. В других случаях у нас есть своя карьера, свои дела, и иногда лучше разойтись. Это во многом напоминает мне историю Марии [Шараповой] и Григора [Димитрова], где ты встречаешь нужного человека, но, возможно, в неподходящий момент. Это немного похоже на это», — сказала Бадоса.

Стефанос Циципас расстался с испанской теннисисткой Паулой Бадосой
Спорт
Стефанос Циципас и Паула Бадоса

Шарапова встречалась с болгарским теннисистом Григором Димитровым в 2013–2015 годах.

По словам Бадосы, было нелегко поддерживать отношения, которые были такими публичными. Она отметила, что с Циципасом они останутся друзьями. «Между нами прекрасные отношения. Он отличный парень, и я желаю ему всего наилучшего. Я знаю, что с его стороны такое же отношение. <...> В конце концов, ничего страшного не произошло. Это просто жизнь», — добавила теннисистка.

Испанка в прошлом году досрочно завершила сезон из-за стрессового перелома позвонка и вернулась к соревнованиям с января. В настоящее время она занимает 126-е место в рейтинге WTA.

Циципас — седьмая ракетка мира, он выиграл 11 турниров ATP за карьеру. Теннисист является внуком легенды футбольного «Спартака» Сергея Сальникова. Его мать — советская теннисистка Юлия Сальникова (Апостоли).

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Теги
теннис Стефанос Циципас Мария Шарапова
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