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Клуб НХЛ продлил контракт с российским тренером

Клуб НХЛ «Нью-Джерси» продлил контракт с российским тренером Брылиным
Сергей Брылин вошел в тренерский штаб «Нью-Джерси Девилз» в августе 2022 года. Свой пост он сохранил и после увольнения главного тренера Линди Раффа
Фото: devils.nhl.com
Фото: devils.nhl.com

Клуб НХЛ «Нью-Джерси Девилз» продлил контракт с россиянином Сергеем Брылиным, который входит в тренерский штаб команды. Об этом Брылин сообщил ТАСС.

Брылин стал ассистентом главного тренера Линди Раффа в августе 2022 года. В марте 2024-го Рафф был отправлен в отставку, команда не попала в плей-офф.

«Клуб продлил на один год контракт со мной. У меня был такой пункт в соглашении, что клуб может сделать это, и такое произошло», — сказал Брылин.

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По словам 50-летнего Брылина, генеральный менеджер «Девилз» Том Фитцжеральд решил его поддержать после ухода Раффа. «Он сказал, что сейчас такая неопределенная ситуация, неизвестно, кто будет главным тренером. И он это сделал, чтобы защитить меня от событий, которые могут произойти, а могут и не произойти. Я его поблагодарил за это, он хорошо отзывался о моей работе и сказал, что я это заработал», — отметил россиянин.

Брылин как хоккеист выступал за «Нью-Джерси» с 1994 по 2008 год, трижды завоевал с командой Кубок Стэнли. Всего в НХЛ россиянин провел 765 матчей и набрал 308 (129+179) очков.

В январе 2024-го Брылина включили в Зал славы «Нью-Джерси».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Джерси Девилз
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