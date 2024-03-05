В НХЛ произошла седьмая в сезона отставка главного тренера
Линди Рафф отправлен в отставку с поста главного тренера клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз». Об этом сообщается на сайте команды.
Помощник Раффа Трэвис Грин будет исполнять обязанности главного тренера до конца сезона.
Рафф возглавлял «Нью-Джерси» с 2020 года. За это время команда однажды (в прошлом сезоне) вышла в плей-офф, где дошла до 1/4 финала. В 2023 году Рафф был в числе номинантов на «Джек Адамс Эворд», приз лучшему тренеру сезона в НХЛ.
В нынешнем сезоне «Девилз» выступают неудачно, занимая шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 64 очками в 61 матче. До зоны плей-офф команду отделяют восемь очков.
Грин работает в «Нью-Джерси» с лета прошлого года, ранее он пять сезонов возглавлял «Ванкувер Кэнакс».
В нынешнем сезоне это уже седьмая отставка главного тренера. Ранее это случилось в «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Миннесоте Уайлд», «Нью-Йорк Айлендерс», «Оттаве Сенаторз» и «Сент-Луис Блюз».
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