В НХЛ произошла седьмая в сезона отставка главного тренера

«Нью-Джерси» отправил в отставку Линди Раффа. Его сменил Трэвис Грин

Линди Рафф (Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters)

Линди Рафф отправлен в отставку с поста главного тренера клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз». Об этом сообщается на сайте команды.

Помощник Раффа Трэвис Грин будет исполнять обязанности главного тренера до конца сезона.

Рафф возглавлял «Нью-Джерси» с 2020 года. За это время команда однажды (в прошлом сезоне) вышла в плей-офф, где дошла до 1/4 финала. В 2023 году Рафф был в числе номинантов на «Джек Адамс Эворд», приз лучшему тренеру сезона в НХЛ.

В нынешнем сезоне «Девилз» выступают неудачно, занимая шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 64 очками в 61 матче. До зоны плей-офф команду отделяют восемь очков.

Грин работает в «Нью-Джерси» с лета прошлого года, ранее он пять сезонов возглавлял «Ванкувер Кэнакс».

В нынешнем сезоне это уже седьмая отставка главного тренера. Ранее это случилось в «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Миннесоте Уайлд», «Нью-Йорк Айлендерс», «Оттаве Сенаторз» и «Сент-Луис Блюз».