Клуб НХЛ уволил главного тренера после провального сезона

«Баффало» отправил в отставку Дона Гранато, который руководил командой с 2021 года. «Сэйбрз» не могут выйти в плей-офф НХЛ уже 13 сезонов подряд

Дон Гранато и игроки «Баффало» (Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters)

Дон Гранато уволен с поста главного тренера клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщается на сайте команды

Также «Баффало» покинули его помощник Джейсон Кристи и видеокоординатор Мэтт Смит.

Гранато возглавлял «Баффало» с 2021 года. Команда не смогла за это время ни разу выйти в плей-офф. В нынешнем сезоне «Баффало» стал 12-м в Восточной конференции, набрав 84 очка в 82 матчах.

Американцу 56 лет, «Баффало» был для него первым опытом работы главным тренером в клубе НХЛ.

«Баффало» не может попасть в плей-офф уже 13 сезонов подряд.