Клуб НХЛ уволил главного тренера после провального сезона
Дон Гранато уволен с поста главного тренера клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщается на сайте команды
Также «Баффало» покинули его помощник Джейсон Кристи и видеокоординатор Мэтт Смит.
Гранато возглавлял «Баффало» с 2021 года. Команда не смогла за это время ни разу выйти в плей-офф. В нынешнем сезоне «Баффало» стал 12-м в Восточной конференции, набрав 84 очка в 82 матчах.
Американцу 56 лет, «Баффало» был для него первым опытом работы главным тренером в клубе НХЛ.
«Баффало» не может попасть в плей-офф уже 13 сезонов подряд.
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