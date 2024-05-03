Чемпион UFC в полутяжелом весе назвал следующего соперника

Чемпион UFC Перейра проведет следующий бой с Прохазкой, а не с Анкалаевым

Бразилец Алекс Перейра заявил, что следующий поединок, скорее всего, проведет против чеха Иржи Прохазки, а россиянину Магомеду Анкалаеву придется подождать

Алекс Перейра (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Чемпион UFC в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра свой следующий бой, скорее всего, проведет против чеха Иржи Прохазки, а не россиянина Магомеда Анкалаева. Об этом бразилец рассказал на медиаивенте перед турниром UFC 301.

У Перейры спросили, хочет ли он дождаться победителя возможного боя Прохазка — Анкалаев, чтобы определить следующего соперника. «Думаю, если я буду ждать этого боя, то пройдет слишком много времени. Я хочу драться раньше и думаю, скорее всего, следующим на очереди будет Прохазка. Анкалаеву придется немного подождать», — ответил бразилец.

Перейра в своем последнем бою 14 апреля победил американца Джамала Хилла нокаутом в первом раунде.

В рейтинге UFC лучших бойцов полутяжелого веса Прохазка сейчас занимает первую строчку, Анкалаев — вторую.

Россиянин в своем последнем бою в январе нокаутировал бразильца Джонни Уокера во втором раунде.