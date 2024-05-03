Чемпион UFC в полутяжелом весе назвал следующего соперника
Чемпион UFC в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра свой следующий бой, скорее всего, проведет против чеха Иржи Прохазки, а не россиянина Магомеда Анкалаева. Об этом бразилец рассказал на медиаивенте перед турниром UFC 301.
У Перейры спросили, хочет ли он дождаться победителя возможного боя Прохазка — Анкалаев, чтобы определить следующего соперника. «Думаю, если я буду ждать этого боя, то пройдет слишком много времени. Я хочу драться раньше и думаю, скорее всего, следующим на очереди будет Прохазка. Анкалаеву придется немного подождать», — ответил бразилец.
Перейра в своем последнем бою 14 апреля победил американца Джамала Хилла нокаутом в первом раунде.
В рейтинге UFC лучших бойцов полутяжелого веса Прохазка сейчас занимает первую строчку, Анкалаев — вторую.
Россиянин в своем последнем бою в январе нокаутировал бразильца Джонни Уокера во втором раунде.
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