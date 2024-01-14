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Россиянин Анкалаев одержал победу в главном бою турнира UFC

Магомед Анкалаев нокаутировал бразильца Джонни Уокера в главном бою турнира UFC
Магомед Анкалаев, бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, победил бразильца Джонни Уокера в бою-реванше
Магомед Анкалаев
Магомед Анкалаев (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россиянин Магомед Анкалаев победил бразильца Джонни Уокера в главном бою турнира UFC Fight Night 234, который прошел в Парадайсе (штат Невада).

Поединок завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде.

Это уже второй подряд бой Анкалаева и Уокера. В октябре прошлого года в Абу-Даби их поединок был признан несостоявшимся после того, как россиянин в первом раунде нанес запрещенный удар коленом в голову бразильца.

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На счету 31-летнего Анкалаева теперь 18 побед, одно поражение и одна ничья. Эта ничья была в декабре 2022 года в поединке за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе против поляка Яна Блаховича. До этого поединка россиянин занимал третье место в рейтинге UFC в этой весовой категории.

У 31-летнего Уокера 21 победа и восемь поражений. В рейтинге UFC он был седьмым в полутяжелом весе.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) Магомед Анкалаев UFC
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