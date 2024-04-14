Перейра защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе
Бразильский боец Алекс Перейра победил американца Джамала Хилла в главном поединке турнира UFC 300, который прошел в Парадайзе (штат Невада).
Соперники начали бой крайне осторожно. Однако в самом конце первого раунда Перейра сумел нокаутировать соперника.
Бразилец защитил свой титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, победив уже пятого чемпиона UFC.
На счету 36-летнего Перейры стало десять побед и два поражения ММА, ранее он был чемпионом UFC в среднем весе. Титул в полутяжелом весе бразилец завоевал в ноябре 2023 года, нокаутировав чеха Иржи Прохазку.
Хилл является бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе, титул он освободил прошлый летом из-за травмы. Всего в активе 32-летнего американца 12 побед при двух поражениях (один бой признан несостоявшимся).