Перейра защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Перейра нокаутировал Хилла в первом раунде и защитил титул чемпиона UFC

Бразильский боец в главном поединке турнира UFC 300 оказался сильнее американца Джамала Хилла

Алекс Перейра и Джамал Хилл (Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters)

Бразильский боец Алекс Перейра победил американца Джамала Хилла в главном поединке турнира UFC 300, который прошел в Парадайзе (штат Невада).

Соперники начали бой крайне осторожно. Однако в самом конце первого раунда Перейра сумел нокаутировать соперника.

Бразилец защитил свой титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, победив уже пятого чемпиона UFC.

На счету 36-летнего Перейры стало десять побед и два поражения ММА, ранее он был чемпионом UFC в среднем весе. Титул в полутяжелом весе бразилец завоевал в ноябре 2023 года, нокаутировав чеха Иржи Прохазку.

Хилл является бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе, титул он освободил прошлый летом из-за травмы. Всего в активе 32-летнего американца 12 побед при двух поражениях (один бой признан несостоявшимся).