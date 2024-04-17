Боец UFC Царукян: «Вдруг какой-то идиот достает палец и сует в глаз»

Арман Царукян на выходных победил Оливейру и получил право титульного боя в UFC. «РБК Спорт» взял первое интервью у спортсмена после победы и обсудил с ним возможный бой с Махачевым, а также почему он хотел сломать палец зрителю

Арман Царукян (Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters)

Арман Царукян — один из ведущих бойцов UFC. В детстве и юности профессионально занимался хоккеем, а параллельно — вольной борьбой. В 17-летнем возрасте бросил хоккей, так как не смог пробиться из юношеской в основную команду хабаровского «Амура», и посвятил себя единоборствам. Его карьера в ММА началась в 2015 году. Сейчас на счету 27-летнего спортсмена 22 победы и три поражения. В конце прошлой недели после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой он получил право на бой за титул чемпиона UFC. Вероятный соперник Царукяна — Ислам Махачев, который 1 июня сразится с Дастином Порье.

«Оливейра бьет тяжелее Махачева»

— Как самочувствие?

— Здоровье — хорошо. Самое главное, что без травм, а не как после прошлого боя.

— Кто бьет сильнее — Оливейра или Махачев?

— Оливейра бьет тяжелее.

— А по ведению боя?

— Махачев сильнее. У него борьба лучше, также он лучше в грепплинге.

— Чем Оливейра удивил?

— Удивил только одним, что не полетел вперед. Я должен был работать вторым номером, на контратаках — а он вообще не шел вперед. Он стоял и ждал меня. То есть он полностью поменял стратегию. У меня была вся работа на контрударах.

Он очень хорошо под меня подготовился. В первом раунде, зная, что я буду бить левой ногой, он меня подсек, и я упал. Чтобы не отдавать позицию, я решил зайти в ноги и перенести его — а ему это было выгодно. Он просто прыгнул в гард и забрал мою голову в плотную гильотину. К счастью, на тренировках я работал над защитой, над грепплингом. Но, даже попав в гильотину, я знал, что выйду оттуда. Не знал, когда, но был уверен. Мыслей не было, чтобы начать стучать, сдаваться. Да, было тяжело, но я бы еще минуту-полторы выдержал.

«Я захотел сломать ему этот средний палец»

Перед боем, когда Царукян шел в сторону октагона, он отвлекся на болельщика и бросился в его сторону. Спортсмен позже объяснил, что тот показал ему неприличный жест. В понедельник стало известно, что фаната зовут Обед Ардон. Он признал, что спровоцировал Царукяна, и извинился перед ним. Зритель также заверил, что не планирует подавать на спортсмена в суд.

— Что произошло перед заходом в октагон?

— Кто-то из болельщиков показал мне средний палец. Я увидел его боковым зрением и захотел схватить и сломать этот палец по дороге к октагону. Я его шуганул, замахнулся, чтобы он убежал. Даже удара не было как такового.

— Не считаешь, что этот момент отрицательно говорит о твоей эмоциональной готовности к большому бою?

— Нет. Я думаю, это никак не повлияло, а наоборот — подбодрило, подняло пульс. Такой мини-бой перед самим боем.

— Боец твоего уровня перед боем вообще не должен обращать внимания ни на что, ты так не думаешь?

— Да. Но иногда мы не можем контролировать свои эмоции. Иногда ты идешь на заряде, на адреналине, готов рвать и метать. И вдруг какой-то идиот достает палец, сует в глаза. Хорошо, что были барьер и охранник.

— В следующий раз ты поступишь так же?

— В следующий раз можно ударить по пальцу, чтобы боялись палец вытаскивать.

— Обычно дразнят того, кто поддается.

— У каждого свое мнение. Пусть каждый при нем останется. Это мое дело, мое право. Мне за все отвечать.

— После боя с Оливейрой в каком компоненте тебе нужно прибавлять?

— То, что я попал в один момент под удушающий, смешало всю картину и весь план, отняло скорость, легкость. Еще мне он с ноги неплохо дал. Все в совокупности меня пошатнуло. Но во втором раунде я вернулся и показал волевой бой. А так надо работать над всем: стойкой, борьбой, защитой от удушающих. В конце второго раунда, когда оставалось десять секунд, я расслабился. И он накидывает треугольник, рычаг — а я стою и смотрю. Нельзя такого позволять. Вон Гейджи проиграл на последней секунде Холлоуэю. Нельзя ни с кем расслабляться.

«Только вышел из клетки — и сразу предложили бой с Махачевым»

— Объявлен бой Махачева и Порье. Получается, тебе примерно полгода ждать следующего поединка?

— Они [UFC] держали Порье на паузе. Ждали в нашей паре победителя. Как только я сделал шаг из клетки, ко мне подошел Хантер (вице-президент UFC Хантер Кэмпбелл. — «РБК Спорт») и сказал: «1 июня — Ислам Махачев». Я еще ничего не успел сделать, поворачиваюсь к менеджеру и говорю, что нам нужно обговорить это все.

Я только провел бой и не мог прыгать обратно в тренировочный лагерь, готовиться. Я бы просто не успел, тем более подготовиться под левшу. Плюс у меня микротравмы надо подлечить, нужно отдохнуть две-три недели. Если бы согласился на бой против Махачева сейчас, то до него оставалось бы пять недель, и в этом случае никакой хорошей подготовки не было бы.

Они думали, что меня можно подкупить новым контрактом. Но я здесь не ради денег, а из-за цели. Мне нужен хороший лагерь, пройти все этапы подготовки. Я хочу быть на пике в день боя, чтобы потом не жалеть и не искать отговорки, как во время первого боя. Поэтому я буду драться с победителем осенью.

Свой дебютный поединок в UFC Царукян провел в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге. Его соперником был Махачев (ныне чемпион промоушена в легком весе и первый номер рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории). Царукян проиграл ему по решению судей. Противостояние признали лучшим боем турнира.

— Что за сумму предлагали за бой с Махачевым 1 июня?

— Не знаю. Я даже не разговаривал о сумме, потому что мне было без разницы. Менеджер говорил, что они предложат большую сумму. Но мы приняли решение, что мы здесь больше из-за цели, чем из-за денег. Деньги еще заработаем.

Арман Царукян (Фото: Букмекерская компания PARI)

— Очевидно, что в ближайшие месяцы напряжение вокруг твоего боя с Махачевым будет только расти. У тебя есть границы, за которые нельзя переступать во время треш-тока?

— Не задевать личное, не трогать близких и родных. Если ты перейдешь личные границы, то уже не до спорта будет, там будет уже другой разговор.

— Как оцениваешь шансы Порье против Махачева?

— 60 на 40 в пользу Махачева.

— Что ты думаешь про Холлоуэя, который хочет вернуться в ваш вес?

— Он будет драться с (Илией) Топурией на UFC 145.

— Может ли он вмешаться в твой спор с Махачевым?

— Я думаю, что нет.

Про заработок и траты

— Раньше ты говорил: «Я не зарабатываю больших денег, но не жалею. Знаю, что в скором времени буду зарабатывать много. Пока я инвестирую в себя». По-настоящему большие деньги пришли?

— Еще нет.

— Правда, что за бой с Оливейрой ты заработал $164 тыс.?

— Это неправда. Почти вдвое больше.

— Больше $300 тыс.?

— Получается, да. На днях деньги придут — посмотрим.

— У тебя закончился контракт новичка с UFC?

— Не знаю. Я уже шестой контракт меняю, пока что как новичок (смеется). Я не обращаю внимания на то, сколько сейчас зарабатываю. Я знаю, что через год-два буду зарабатывать хорошие суммы, которые будут покрывать все мои расходы, и я смогу инвестировать в то, что мне будет приносить доход в будущем.

— Но за бой с Оливейрой ты получил самый высокий доход?

— Это все неправда. Никто правду не пишет. Никто не знает, кто сколько зарабатывает. В предпоследнем бою я заработал больше, чем сейчас. Там же есть разные пункты в контракте — досрочно завершил бой, не досрочно.

— Ты уже все свои расходы покрываешь?

— Расходы покрываю, но ты не забывай, что нужно платить налоги. А еще платишь 10% менеджеру, 3% диетологу, 5% залу и т.д. Получается, что 50% ты уже вложил в то, что потом принесет тебе результат.

— Правильно понимаю, что с выплаты за бой с Оливейрой тебе надо будет заплатить 40–45% в виде налогов?

— Да, примерно так.

Арман Царукян и Чарльз Оливейра (Фото: ZUMA Press Wire / ТАСС)

— Сколько тратишь на себя и команду в год?

— Допустим, тренировочный лагерь с видеографом, массажистом, тренером, диетологом, залом и всем-всем. Выходит $70–80 тыс. В год, если три кэмпа сделать, то получится больше $200 тыс. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь. За первый бой я заработал $24 тыс., из них заплатил налоги и с учетом трат остался в минусе. Со второго боя я заработал $30 тыс., но оказался в минусе на $10 тыс., потому что жил в Канаде — уходили деньги на билеты, тренировки и т.д.

Я не из бедной семьи и могу потратить на себя. Я не хожу направо-налево, скупая Rolex. Но если выбрать между дорогой и дешевой водой, то я куплю дорогую. Если надо купить мясо или овощи, то я тоже не буду экономить.

«Футболист ₽150 тыс. только в кафе оставит»

— Касательно трат, есть российские футболисты, которые говорят, что в месяц тратят на себя 100–150 тыс.

— Рублей?

— Да.

— Футболист 150 тыс. руб. только в кафе оставит за один день, чего они рассказывают. Вот вчера мы пошли с командой на ужин, я закрыл счет на $1850.

— А зачем они лукавят? Чтобы показать, что они ближе к обычным людям?

— Да. Я уверен, что футболист в России тратит не меньше 500 тыс. руб. в месяц, а за границей — все 2 млн руб.

— А ты?

— В России я трачу 500–800 тыс. руб. В эту сумму входят мои увлечения, продукты для семьи, кафе. Полетел в Москву — это уже 100 тыс. руб. Иногда 200 тыс. руб. можно и за четыре–пять дней потратить.

— Сколько у тебя личных контрактов. Самый крупный — с PARI?

— Нет, самый большой с моим клубом «Львиное сердце». После боя с Оливейрой компании в Америке предложили мне хорошую сумму. Сейчас поступает очень много звонков от различных компаний, которые хотят работать со мной после боя с Оливейрой. Просто прийти подписать какие-то карточки где моя фотография, получить $40 — $50 тыс за три часа.

— А тебе такое интересно?

— Неинтересно. Но в пятницу я проведу meet and greet (формат платной встречи с фанатами. — РБК Спорт), чтобы не просто подписать карточки на продажу, а чтобы люди в Лос-Анджелесе пришли, пофотографировались со мной, пообщались. Мне формат meet and greet гораздо интереснее, чем просто подписывать карточки.

— Где твой дом?

— Мой дом находится в Краснодаре. Но я посчитал, что за год с 14 апреля 2023 года по 14 апреля 2024 года был дома десять дней максимум.

— Тяжело?

— Да мне без разницы, где спать, как спать, главное, чтобы было вкусно и чтобы был бой. Мною движет цель. Когда я нахожусь в Америке, иногда живу в зале, чтобы чувствовать отсутствие комфорта.

— То есть ты сам себя вгоняешь в зону дискомфорта?

— Да, вгоняю себя в зону, где у меня ничего нет. Мне хочется тренироваться, тяжело работать. Я с детства любил что-то делать. Я не уставал от какой-то работы, мне постоянно хотелось работать, тренироваться. Я мог пять часов играть в хоккей и не устать от этого. Я сам по себе человек активный, не ленивый. Мне не нравится сидеть просто в комнате.

— Был на НХЛ?

— Да, на «Вегас Голден Найтс». Не помню, с кем играли, но прикольно было. Скажу тебе, это ничем особо не отличается от КХЛ. Правда, в НХЛ чуть больше элемент шоу.

— Скорости же выше в НХЛ?

— Да? Ну я далеко сидел, правда. Я хоккеем занимался до 17 лет, и мне казалось, что скорости большие только в КХЛ (смеется).

«Было бы здорово сыграть с Овечкиным»

— Кто у тебя был образцом в хоккее?

— Мне нравятся Александр Овечкин и Евгений Малкин.

— Удалось с ними познакомиться?

— Удалось. Когда я начал драться в ММА, в «Самбо-70» приехали Овечкин и Илья Ковальчук. И, по-моему, Ковальчук меня награждал поясом. Вот так все прокрутилось в жизни.

— Мы с главой «Медиалиги» Николаем Осиповым обсуждали, что тебя можно привлечь в хоккейный турнир. Тебе это интересно?

— Интересно. Просто в Краснодаре хоккей не так сильно востребован, друзья не играют. А в Москве Камил Гаджиев предложил играть за свою команду. Если я успею, то приеду пару матчей сыграть.

— У того же Осипова есть идея пригласить Овечкина в «Медиалигу». Можешь себя представить с Овечкиным на одном льду.

— Было бы круто. Тем более у меня, как и у него, правосторонний хват, хотя я правша. Может, поэтому я стал следить за его игрой. А потом за Малкиным следил, потому что за сборную России он под 11-м номером играл, как и я.

— Есть послание Махачеву?

— Хочется, чтобы он победил в июне, потому что я хочу подраться с ним осенью. С одной стороны, Порье мой одноклубник, а с другой — с Исламом у меня реванш и титул. Просто желаю ему победы в июне и постараюсь быть на этом бою.