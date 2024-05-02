Даниил Медведев из-за травмы снялся с четвертьфинала «Мастерс» в Мадриде
Первая ракетка России Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде.
В четвертьфинале россиянин, занимающий 4-е место в рейтинге, проиграл чеху Иржи Легечке (31-й) первый сет со счетом 4:6, а потом отказался продолжать встречу из-за травмы. По ходу сета Медведев брал медицинский тайм-аут.
В случае победы Медведев мог в понедельник подняться на третью строчку рейтинга ATP, опередив Карлоса Алькараса. Испанец ранее проиграл в четвертьфинале Андрею Рублеву и не смог защитить титул чемпиона турнира.
За выход в финал Легечка сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (35-й), который попал в полуфинал после снятия Янника Синнера.
Итальянец из-за травмы бедра упустил возможность обойти в рейтинге серба Новака Джоковича и стать первой ракеткой мира.
В другом полуфинале сыграют Рублев и американец Тейлор Фриц.
Призовой фонд турнира в Мадриде составляет €7,87 млн.
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