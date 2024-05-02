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Даниил Медведев из-за травмы снялся с четвертьфинала «Мастерс» в Мадриде

Даниил Медведев из-за травмы не смог выйти в полуфинал «Мастерс» в Мадриде
Россиянин в четвертьфинале уступил чеху Иржи Легечке в первом сете со счетом 4:6, а потом отказался от продолжения матча из-за травмы. Он упустил шанс вернуться в топ-3 мирового рейтинга
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

В четвертьфинале россиянин, занимающий 4-е место в рейтинге, проиграл чеху Иржи Легечке (31-й) первый сет со счетом 4:6, а потом отказался продолжать встречу из-за травмы. По ходу сета Медведев брал медицинский тайм-аут.

В случае победы Медведев мог в понедельник подняться на третью строчку рейтинга ATP, опередив Карлоса Алькараса. Испанец ранее проиграл в четвертьфинале Андрею Рублеву и не смог защитить титул чемпиона турнира.

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За выход в финал Легечка сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (35-й), который попал в полуфинал после снятия Янника Синнера.

Итальянец из-за травмы бедра упустил возможность обойти в рейтинге серба Новака Джоковича и стать первой ракеткой мира.

В другом полуфинале сыграют Рублев и американец Тейлор Фриц.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет €7,87 млн.

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Анна Сатдинова
теннис Даниил Медведев ATP
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