Рублев в трех сетах победил Алькараса в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде

Рублев победил Алькараса и вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Россиянин одержал волевую победу в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:2. Рублев впервые в карьере обыграл испанца, который побеждал в Мадриде два раза подряд

Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн.

В четвертьфинале россиянин, занимающий восьмое место в рейтинге, победил действующего чемпиона турнира испанца Карлоса Алькараса (3-й) со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Матч продолжался два часа.

Рублев сделал пять эйсов (испанец один), реализовал три из 13 брейк-пойнтов. Оба теннисиста допустили по две двойные ошибки.

Счет личных встреч теннисистов стал равным — 1:1.

Следующим соперником Рублева будет американец Тейлор Фриц или аргентинец Франсиско Серундоло.

В четверг свой четвертьфинальный матч на турнире проведет первая ракетка России Даниил Медведев, соперником которого будет чех Иржи Легечка.

Турнир в Мадриде завершится 5 мая. Алькарас выигрывал его в 2022 и 2023 годах.