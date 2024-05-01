Рублев победил Алькараса и вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде
Вторая ракетка России Андрей Рублев пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн.
В четвертьфинале россиянин, занимающий восьмое место в рейтинге, победил действующего чемпиона турнира испанца Карлоса Алькараса (3-й) со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Матч продолжался два часа.
Рублев сделал пять эйсов (испанец один), реализовал три из 13 брейк-пойнтов. Оба теннисиста допустили по две двойные ошибки.
Счет личных встреч теннисистов стал равным — 1:1.
Следующим соперником Рублева будет американец Тейлор Фриц или аргентинец Франсиско Серундоло.
В четверг свой четвертьфинальный матч на турнире проведет первая ракетка России Даниил Медведев, соперником которого будет чех Иржи Легечка.
Турнир в Мадриде завершится 5 мая. Алькарас выигрывал его в 2022 и 2023 годах.
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