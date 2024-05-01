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Рублев победил Алькараса и вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Рублев в трех сетах победил Алькараса в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде
Россиянин одержал волевую победу в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:2. Рублев впервые в карьере обыграл испанца, который побеждал в Мадриде два раза подряд
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн.

В четвертьфинале россиянин, занимающий восьмое место в рейтинге, победил действующего чемпиона турнира испанца Карлоса Алькараса (3-й) со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Матч продолжался два часа.

Рублев сделал пять эйсов (испанец один), реализовал три из 13 брейк-пойнтов. Оба теннисиста допустили по две двойные ошибки.

Счет личных встреч теннисистов стал равным — 1:1.

Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерс» в Мадриде
Спорт
Андрей Рублев

Следующим соперником Рублева будет американец Тейлор Фриц или аргентинец Франсиско Серундоло.

В четверг свой четвертьфинальный матч на турнире проведет первая ракетка России Даниил Медведев, соперником которого будет чех Иржи Легечка.

Турнир в Мадриде завершится 5 мая. Алькарас выигрывал его в 2022 и 2023 годах.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Андрей Рублев (теннисист) ATP Карлос Алькарас
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