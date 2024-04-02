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Захарова отреагировала на просьбу МОК украинцам следить за россиянами

Захарова: глава МОК Бах вступил в преступный сговор для отстранения конкурентов
Официальный представитель МИДа заявила, что отношения Томаса Баха с Национальным олимпийским комитетом Украины и его чиновниками должны стать предметом тщательного расследования
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале возмутилась словами главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который в разговоре с пранкерами рассказал о просьбе МОК украинской стороне следить за высказываниями российских атлетов перед Олимпиадой в Париже.

Ранее 2 апреля пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали разговор с Бахом, где тот сообщил, что МОК просил представителей Украины следить за политическими высказываниями российских спортсменов в интернете в преддверии Олимпийских игр 2024 года.

Захарова написала, что глава МОК «явился к пранкерам с грязносердечным признанием». «Томас Бах вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях», — заявила она.

Бах попросил украинцев следить за высказываниями россиян перед Олимпиадой
Спорт
Томас Бах

Захарова считает, что такие признания Баха и его отношения с НОК Украины должны стать предметом тщательного расследования. «Надеюсь, международные спортивные журналисты не оставят без внимания эту вопиющую ситуацию, которая, на мой взгляд, является «Уотергейтом» для МОК в целом и лично для Баха», — заключила она.

МОК 19 марта сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия. Для проверки россиян на соответствие критериям допуска создана специальная комиссия (AINERP). Для получения нейтрального статуса есть ряд критериев, в частности спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 Международный олимпийский комитет (МОК) Мария Захарова Томас Бах
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