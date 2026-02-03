 Перейти к основному контенту
Чемпионка Европы Крамаренко получила нейтральный статус

Гимнастка Лала Крамаренко получила нейтральный статус
Ранее Крамаренко уже подавала заявку на нейтральный статус и получила отказ
Лала Крамаренко
Лала Крамаренко (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Российская гимнастка Лала Крамаренко получила статус нейтрального атлета. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

В апреле 2025 года спортсменке отказали в нейтральном статусе. «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что среди причин отказа Крамаренко — участие в гала-концерте ко Дню защитника Отечества, поддержка ее спортивным клубом (ГБУ ДО «МГФСО») спецоперации в соцсети «ВКонтакте» и совместная фотография с бывшим главным тренером сборной Ириной Винер.

Крамаренко летом 2024 года перенесла операцию на колене. Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер говорила, что ей по ошибке удалили здоровую часть мениска. Отец гимнастки не подтвердил эту информацию и сказал, что претензий к врачам у него нет.

В феврале 2025 года гимнастка заявила, что может завершить карьеру. А в ноябре объявила о возвращении в большой спорт.

Крамаренко — трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы (в команде), победительница Игр БРИКС в личном многоборье, в 2024-м была признана спортсменкой года в России.

Рената Утяева
Лала Крамаренко художественная гимнастика
