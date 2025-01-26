Винер заявила, что лидеру сборной по ошибке удалили здоровый мениск
Чемпионке России по художественной гимнастике 20-летней Лале Крамаренко врачи по ошибке удалили здоровый мениск, рассказала главный тренер сборной России Ирина Винер в интервью Надежде Стрелец.
Крамаренко перенесла операцию летом прошлого года, отмечает ТАСС.
«Там есть два рога. Один рог был поврежден, а второй рог был прекрасный. Так врач, который ей делал [операцию], удалил здоровый рог», — рассказала Винер.
По ее словам, Крамаренко месяц пробыла в Израиле, «сделала там восстановительные какие-то процедуры, но уже отрезанное не восстановишь». На вопрос о шансах Крамаренко на Игры-2028 Винер ответила, что их «очень сложно» оценивать с такой травмой.
Винер добавила, что жалеет Крамаренко, которая старается вернуться к соревнованиям. Тренер согласилась, что Крамаренко сейчас самая сильная гимнастка страны, а также назвала ее такой же артистичной, как Алина Кабаева.
Крамаренко — трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы (в команде), победительница Игр БРИКС в личном многоборье, в 2024-м была признана спортсменкой года в России.
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