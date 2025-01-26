Винер заявила, что лидеру сборной по ошибке удалили здоровый мениск

Ирина Винер рассказала, что врач перепутал поврежденную и здоровую части мениска у Лалы Крамаренко. Гимнастка после этого месяц пробыла на восстановлении в Израиле, но с ее шансами на Игры-2028 все «очень сложно» с такой травмой

Лала Крамаренко (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Чемпионке России по художественной гимнастике 20-летней Лале Крамаренко врачи по ошибке удалили здоровый мениск, рассказала главный тренер сборной России Ирина Винер в интервью Надежде Стрелец.

Крамаренко перенесла операцию летом прошлого года, отмечает ТАСС.

«Там есть два рога. Один рог был поврежден, а второй рог был прекрасный. Так врач, который ей делал [операцию], удалил здоровый рог», — рассказала Винер.

По ее словам, Крамаренко месяц пробыла в Израиле, «сделала там восстановительные какие-то процедуры, но уже отрезанное не восстановишь». На вопрос о шансах Крамаренко на Игры-2028 Винер ответила, что их «очень сложно» оценивать с такой травмой.

Винер добавила, что жалеет Крамаренко, которая старается вернуться к соревнованиям. Тренер согласилась, что Крамаренко сейчас самая сильная гимнастка страны, а также назвала ее такой же артистичной, как Алина Кабаева.

Крамаренко — трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы (в команде), победительница Игр БРИКС в личном многоборье, в 2024-м была признана спортсменкой года в России.