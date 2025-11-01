Лидер сборной по гимнастике объявила о возвращении в спорт после травмы

В феврале трехкратная чемпионка мира среди юниоров говорила, что может завершить карьеру из-за перенесенной операции на колене

Лала Крамаренко (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Бывший лидер сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко намерена продолжить профессиональную карьеру после тяжелой травмы. Об этом 20-летняя спортсменка сообщила на YouTube-канале «Элемент Батыршиной».

Крамаренко летом 2024 года перенесла операцию на колене. Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер говорила, что ей по ошибке удалили здоровую часть мениска. Отец гимнастки не подтвердил эту информацию и сказал, что претензий к врачам у него нет. В феврале гимнастка заявила, что может завершить карьеру.

«Я восстанавливаюсь после операции. Надеюсь, что скоро вернусь на площадку и буду выступать. <...> Я официально возвращаюсь в спорт», — сказала Крамаренко.

Крамаренко — трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы (в команде), победительница Игр БРИКС в личном многоборье, в 2024-м была признана спортсменкой года в России.