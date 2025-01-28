Отец Крамаренко не подтвердил слова Винер об операции на здоровом мениске

Ирина Винер ранее сказала, что врач перепутал поврежденную и здоровую части мениска у Лалы Крамаренко. По словам Дмитрия Крамаренко, претензий к врачу у него нет

Лала Крамаренко (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Дмитрий Крамаренко, отец лидера сборной России по художественной гимнастике Лалы Крамаренко, заявил ТАСС, что у него нет претензий к врачу, который делал его дочери операцию на колене.

Ранее главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила, что 20-летней Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск. «Там есть два рога. Один рог был поврежден, а второй рог был прекрасный. Так врач, который ей делал [операцию], удалил здоровый рог», — рассказала Винер.

«Мы хорошо знаем врача, на его счету много успешных операций, он оперировал моего племянника. Думаю, Ирина Александровна так сказала в сердцах, из-за большой любви к Лале, потому что эту историю она переживает не меньше, чем наша семья. В ходе самой операции была проведена частичная резекция мениска, полностью его не удалили», — сказал Дмитрий Крамаренко, бывший футболист, а ныне тренер вратарей ЦСКА.

По словам Крамаренко, такая операция дает возможность его дочери вернуться и продолжить выступления. «А что касается вопроса претензий или компенсаций, то это не в моих правилах — я этого делать в любом случае не собирался и не собираюсь», — добавил отец спортсменки.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что у Лалы Крамаренко были повреждены два рога мениска и на обоих проводилась операция, а Винер была неправа.

Крамаренко — трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы (в команде), победительница Игр БРИКС в личном многоборье, в 2024-м была признана спортсменкой года в России.