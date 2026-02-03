 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Гашек заявил, что глава ФИФА «очень глуп или поддерживает Россию»

Гашек: «Глава ФИФА Инфантино либо очень глуп, либо поддерживает Россию»
Знаменитый хоккеист раскритиковал Джанни Инфантино за слова о том, что ФИФА должна рассмотреть отмену отстранения России
Доминик Гашек
Доминик Гашек (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, чемпион Олимпиады 1998 года в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек раскритиковал главу ФИФА Джанни Инфантино, который заявил о необходимости снять ограничения с российского футбола.

Инфантино накануне в интервью Sky заявил, что отстранение россиян после начала военной операции на Украине не принесло ничего, кроме еще «большего разочарования и ненависти», и ФИФА необходимо рассмотреть вопрос снятия санкций. Также Инфантино отметил, что ФИФА должна подумать об изменении правил, чтобы никогда не запрещать «ни одной стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров».

«Президент ФИФА либо очень глуп, либо поддерживает Россию в ее империалистических целях. Разрешение российским спортсменам соревноваться с другими означает создание огромной рекламы действий России. <...> Мы не должны этого допустить! Мы должны это остановить!» — написал Гашек в соцсети Х.

Российские сборные и клубы отстранены с 2022 года из-за военной операции на Украине. В 2023-м УЕФА хотел допустить россиян на юношеские турниры, но встретил сопротивление ряда членов организации и отложил этот вопрос.

60-летний Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея и входит в Зал хоккейной славы, а клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры выступал за московский «Спартак» (2010–2011).

Гашек регулярно критикует российских спортсменов и соревнования, на которые их допускают, особенно НХЛ.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

