Глава УЕФА назвал виновных в срыве допуска российских юниоров
Решение о допуске российских юниоров на соревнования УЕФА не было реализовано из-за жестких нападок со стороны «большой политики», заявил словенскому Delo глава организации Александер Чеферин.
«Одному из глав национальных федераций даже пришлось уйти в отставку. СМИ начали атаковать УЕФА, и все отступили, заявив: «Мы бы поддержали эту идею, но правительства нам не позволят», — сказал Чеферин.
Глава УЕФА считает, что теперь дети «воспитываются в духе ненависти и страха» перед сверстниками из других частей Европы, хотя могли узнать, «что мы не враги и что жизнь должна продолжаться».
В сентябре 2023 года исполком УЕФА принял решение допустить российские юниорские сборные (до 17 лет включительно) к международным соревнованиям в течение текущего сезона, но «технического решения» для этого найдено не было.
Решение о допуске вызвало критику в нескольких странах. В частности, федерации Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии и Румынии заявили, что будут бойкотировать матчи с российскими командами.
Вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон, поддержавший допуск россиян, тогда покинул пост главы Шведской национальной спортивной конфедерации.
В сентябре 2024-го глава казахстанской федерации Адилет Барменкулов говорил, что за допуск юниоров выступили более половины членов УЕФА.
Чеферин ранее неоднократно говорил, что сборная России будет отстранена до окончания боевых действий на Украине.
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