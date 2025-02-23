Глава УЕФА назвал виновных в срыве допуска российских юниоров

УЕФА еще в сентябре 2023-го решил вернуть российских юниоров, но это решение привело к угрозам бойкота со стороны ряда федераций. Чеферин заявил, что УЕФА отступил из-за атак политиков и СМИ

Александер Чеферин (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Решение о допуске российских юниоров на соревнования УЕФА не было реализовано из-за жестких нападок со стороны «большой политики», заявил словенскому Delo глава организации Александер Чеферин.

«Одному из глав национальных федераций даже пришлось уйти в отставку. СМИ начали атаковать УЕФА, и все отступили, заявив: «Мы бы поддержали эту идею, но правительства нам не позволят», — сказал Чеферин.

Глава УЕФА считает, что теперь дети «воспитываются в духе ненависти и страха» перед сверстниками из других частей Европы, хотя могли узнать, «что мы не враги и что жизнь должна продолжаться».

В сентябре 2023 года исполком УЕФА принял решение допустить российские юниорские сборные (до 17 лет включительно) к международным соревнованиям в течение текущего сезона, но «технического решения» для этого найдено не было.

Решение о допуске вызвало критику в нескольких странах. В частности, федерации Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии и Румынии заявили, что будут бойкотировать матчи с российскими командами.

Вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон, поддержавший допуск россиян, тогда покинул пост главы Шведской национальной спортивной конфедерации.

В сентябре 2024-го глава казахстанской федерации Адилет Барменкулов говорил, что за допуск юниоров выступили более половины членов УЕФА.

Чеферин ранее неоднократно говорил, что сборная России будет отстранена до окончания боевых действий на Украине.