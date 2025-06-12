Гашек раскритиковал «Ролан Гаррос» и Францию за допуск россиян на турнир

Бывший хоккеист заявил, что допускающие российских спортсменов турниры, например «Ролан Гаррос», должны Украине «много миллиардов евро». Дмитрий Медведев ранее говорил, что у чеха «русофобия в форме бреда преследования»

Доминик Гашек (Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Global Look Press)

Чемпион Олимпиады-1998 по хоккею в составе сборной Чехии Доминик Гашек заявил в соцсети X, что «Ролан Гаррос» стал «огромной рекламой» военной операции на Украине из-за допуска россиян.

Российские спортсмены участвовали в турнире в нейтральном статусе. Лучше всех выступили Андрей Рублев (проиграл в 1/8 финала Яннику Синнеру) и Мирра Андреева (дошла до четвертьфинала в одиночном разряде и полуфинала в парном).

Гашек раскритиковал за допуск россиян Женскую теннисную ассоциацию (WTA), Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) и Францию и добавил, что каждый турнир и каждая страна, которые так поступают, «должны заплатить Украине много миллиардов евро».

Гашек регулярно критикует российских спортсменов и соревнования, на которые их допускают, особенно НХЛ.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев ранее заявил Vseprosport, что Гашек «совсем уже сбрендил» и «после славной карьеры в спорте он свернул не на ту дорожку».

После рекорда Александра Овечкина в НХЛ Гашек жаловался в МОК и IIHF на слова бывшего президента России, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об ожидании «суицида безумного чеха». Помощник Медведева Олег Осипов после этого сказал ТАСС: «Дмитрий Анатольевич считает, что бывший вратарь Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования».