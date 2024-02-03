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Фигурист Дикиджи рассказал подробности нападения на него в метро

Фигурист Дикиджи рассказал подробности нападения на него в метро в Петербурге
Инцидент произошел 2 февраля в Санкт-Петербурге в вагоне метро. На следующий день нападавший был задержан, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве
Владислав Дикиджи
Владислав Дикиджи (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российский фигурист Владислав Дикиджи в своем телеграм-канале рассказал подробности вооруженного нападения на него в метро в Санкт-Петербурге.

Накануне 19-летний фигурист сообщил, что его «чуть не зарезали» в метро и что его спасла только реакция. В субботу, 3 февраля, подозреваемый в нападении был задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство).

«Напротив меня сидел тот самый мужчина. Я был в наушниках, залипал в телефоне и огромный рюкзак был у меня на коленях. В какой-то момент мой рюкзак резко тянут в противоположную сторону. <...> Затем этот человек ударил меня достаточно неприятно ногой по колену. Тут я снял наушники и спросил его: «Дед, с тобой все нормально?» — написал Дикиджи.

Ответ фигурист разобрать не смог и решил и дальше игнорировать этого человека. «При приближении к станции, на которой мне нужно было выходить, этот мужчина оказался стоящим передо мной. Краем глаза я увидел, что его руки приближаются к моей шее. В правой руке я успел разглядеть блестящий предмет, очень похожий на нож (позднее выяснилось, что это были ножницы. — РБК)», — добавил Дикиджи.

В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на фигуриста
Спорт
Владислав Дикиджи

По словам Дикиджи, он молниеносно оттолкнул мужчину ногой и стал отходить назад к дверям вагона. «На что получил угрозу: «Выходи из вагона или зарежу». В этот момент открылись двери, и я вышел. В итоге пошел искать работников метрополитена или сотрудников полиции», — написал фигурист.

Дикиджи отметил, что не знает, чего конкретно хотел этот мужчина. «Никому не хамил, никому не грубил, ни с кем не конфликтовал. Действия данного мужчины были для меня конкретным шоком. Да, и еще вот что. Сразу хочу сказать, что рядом со мной не было ни пожилых, ни беременных женщин, ни женщин с детьми», — заключил фигурист.

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Подозреваемому, которым оказался 61-летний местный житель, работающий в частной компании сервисным инженером, может грозить штраф до 1 млн руб., либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

Дикиджи на последнем чемпионате России завоевал серебро, также в нынешнем сезоне на его счету были две победы на этапах Гран-при России.

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Теги
фигурное катание Владислав Дикиджи
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В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на фигуриста Дикиджи
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Тренер раскрыл подробности нападения на фигуриста Дикиджи с ножом в метро
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Российский фигурист сообщил, что его «чуть не зарезали» в метро
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