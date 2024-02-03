В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на фигуриста

Серебряный призер чемпионата России Владислав Дикиджи рассказал, что «его чуть не зарезали» в метро. Нападавший был вскоре задержан, оказалось, что он использовал не нож, а ножницы. Дело было возбуждено по статье о хулиганстве

Владислав Дикиджи (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России (хулиганство) после нападения на фигуриста Владислава Дикиджи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне 19-летний фигурист сообщил, что его «чуть не зарезали» в метро и что его спасла только реакция. Позднее его тренер Олег Татауров рассказал, что неизвестный потянул за рюкзак Дикиджи, а когда тот встал, приставил нож ему к горлу. В субботу, 3 февраля, подозреваемый в нападении был задержан.

«Спустя непродолжительное время, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками Приморского района второй участник конфликта был задержан. Им оказался 61-летний местный житель с улицы Щербакова, работающий в частной компании сервисным инженером», — рассказал в МВД.

Там добавили, что, со слов задержанного, у него произошел конфликт с молодым человеком из-за того, что тот не уступил место женщине в вагоне метро, в ходе которого мужчина достал ножницы и пригрозил своему оппоненту. «Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Ножницы изъяты», — сообщили в МВД.

По этой статье подозреваемому может грозить штраф до 1 млн рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

Дикиджи на последнем чемпионате России завоевал серебро, также в нынешнем сезоне на его счету были две победы на этапах Гран-при России.