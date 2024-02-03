В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на фигуриста Дикиджи
Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в нападении на фигуриста Владислава Дикиджи. Об этом сообщают «Фонтанка» и РЕН ТВ.
Накануне 19-летний фигурист сообщил, что его «чуть не зарезали» в метро и что его спасла только реакция. Позднее его тренер Олег Татауров рассказал, что неизвестный потянул за рюкзак Дикиджи, а когда тот встал, приставил нож ему к горлу. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области позднее подтвердили инцидент и рассказали РБК, что неизвестный, ударив пострадавшего по голове, потребовал уступить ему место, при этом угрожая ножом.
По предварительным данным, нападавший — 60-летний сервисный инженер крупной компании по обслуживанию и эксплуатации водного транспорта. В отношении подозреваемого составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП России — мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по региону.
Дикиджи на последнем чемпионате России завоевал серебро, также в нынешнем сезоне на его счету было две победы на этапах Гран-при России.
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