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В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на фигуриста Дикиджи

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на фигуриста Дикиджи с ножом
Серебряный призер чемпионата России Владислав Дикиджи накануне рассказал, что на него напали в метро. Неизвестный, угрожая ножом, потребовал уступить ему место
Владислав Дикиджи
Владислав Дикиджи (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в нападении на фигуриста Владислава Дикиджи. Об этом сообщают «Фонтанка» и РЕН ТВ.

Накануне 19-летний фигурист сообщил, что его «чуть не зарезали» в метро и что его спасла только реакция. Позднее его тренер Олег Татауров рассказал, что неизвестный потянул за рюкзак Дикиджи, а когда тот встал, приставил нож ему к горлу. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области позднее подтвердили инцидент и рассказали РБК, что неизвестный, ударив пострадавшего по голове, потребовал уступить ему место, при этом угрожая ножом.

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Спорт
Владислав&nbsp;Дикиджи

По предварительным данным, нападавший — 60-летний сервисный инженер крупной компании по обслуживанию и эксплуатации водного транспорта. В отношении подозреваемого составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП России — мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по региону.

Дикиджи на последнем чемпионате России завоевал серебро, также в нынешнем сезоне на его счету было две победы на этапах Гран-при России.

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Иван Витченко Иван Витченко, Елена Степанова Елена Степанова
фигурное катание Владислав Дикиджи
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Российский фигурист сообщил, что его «чуть не зарезали» в метро
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