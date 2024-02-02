Российский фигурист сообщил, что его «чуть не зарезали» в метро
Российский фигурист Владислав Дикиджи сообщил в своем телеграм-канале, что его чуть не зарезали в метро.
«Я после скажу, что и как было, но нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже — и все. На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление», — написал 19-летний Дикиджи.
Спортсмен не уточнил, где это произошло. Но живет и тренируется он в Петербурге.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Дикиджи на последнем чемпионате России завоевал серебро, также в нынешнем сезоне на его счету было две победы на этапах Гран-при России.
Фигурист тренируется у Олега Татаурова в СШОР «Звездный лед» в Санкт-Петербурге.
На связи с проверенными новостями
GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности
Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео
Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика
Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание
Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии
Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации
Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины
АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta
В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году