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Российский фигурист сообщил, что его «чуть не зарезали» в метро

Российский фигурист Дикиджи сообщил, что его «чуть не зарезали» в метро
Серебряный призер чемпионата России Владислав Дикиджи сообщил, что нападавший был вооружен ножом и что его спасла только реакция. По словам 19-летнего спортсмена, сейчас он находится в полиции
Владислав Дикиджи
Владислав Дикиджи (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российский фигурист Владислав Дикиджи сообщил в своем телеграм-канале, что его чуть не зарезали в метро.

«Я после скажу, что и как было, но нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже — и все. На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление», — написал 19-летний Дикиджи.

Спортсмен не уточнил, где это произошло. Но живет и тренируется он в Петербурге.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Дикиджи на последнем чемпионате России завоевал серебро, также в нынешнем сезоне на его счету было две победы на этапах Гран-при России.

Фигурист тренируется у Олега Татаурова в СШОР «Звездный лед» в Санкт-Петербурге.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Владислав Дикиджи
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