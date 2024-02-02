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Тренер раскрыл подробности нападения на фигуриста Дикиджи с ножом в метро

Тренер Татауров раскрыл подробности нападения на фигуриста Дикиджи с ножом
По словам тренера, Дикиджи чувствует себя нормально, в субботу он примет участие в тренировке
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Владислав Дикиджи (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Олег Татауров, тренер российского фигуриста Владислава Дикиджи, рассказал RT подробности нападения на его подопечного с ножом.

Ранее 2 февраля 19-летний Дикиджи сообщил, что его «чуть не зарезали» в метро и что его спасла только реакция. Фигурист не уточнил, где произошло нападение. Живет и тренируется он в Петербурге.

«Человек лет 60 и не совсем в адеквате сидел напротив, потом дернул Влада за рюкзак, а когда тот встал, приставил нож ему к горлу. Влад оттолкнул его и выскочил из вагона. Сам ничего не понял», — сказал Татауров.

Российский фигурист сообщил, что его «чуть не зарезали» в метро
Спорт
Владислав Дикиджи

По словам Татаурова, Дикиджи чувствует себя нормально, в субботу он примет участие в тренировке.

Дикиджи на последнем чемпионате России завоевал серебро, также в нынешнем сезоне на его счету было две победы на этапах Гран-при России.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Владислав Дикиджи
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