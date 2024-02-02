Тренер раскрыл подробности нападения на фигуриста Дикиджи с ножом в метро
Олег Татауров, тренер российского фигуриста Владислава Дикиджи, рассказал RT подробности нападения на его подопечного с ножом.
Ранее 2 февраля 19-летний Дикиджи сообщил, что его «чуть не зарезали» в метро и что его спасла только реакция. Фигурист не уточнил, где произошло нападение. Живет и тренируется он в Петербурге.
«Человек лет 60 и не совсем в адеквате сидел напротив, потом дернул Влада за рюкзак, а когда тот встал, приставил нож ему к горлу. Влад оттолкнул его и выскочил из вагона. Сам ничего не понял», — сказал Татауров.
По словам Татаурова, Дикиджи чувствует себя нормально, в субботу он примет участие в тренировке.
Дикиджи на последнем чемпионате России завоевал серебро, также в нынешнем сезоне на его счету было две победы на этапах Гран-при России.
На связи с проверенными новостями
GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности
Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео
Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика
Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание
Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии
Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации
Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины
АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta
В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году