Юристы Валиевой сообщили, что изучают документы перед апелляцией на решение CAS

Юристы Валиевой ответили на вопрос о подаче апелляции на решение CAS

В Pinna Legal заявили, что команда юристов сейчас изучает полное решение CAS, в котором больше 130 страниц. Решение о том, подавать ли апелляцию, будет принято позднее

Камила Валиева (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Французская юридическая фирма Pinna Legal подтвердила РБК, что представляла интересы российской фигуристки Камилы Валиевой на слушаниях ее допингового дела в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Я подтверждаю, что моя юридическая фирма представляет интересы Камилы Валиевой. На данный момент мы ничего не комментируем: команда юристов спортсмена изучает решение (объем которого превышает 130 страниц), прежде чем комментировать и принимать решение о дальнейших действиях, которые действительно могут включать оспаривание его действительности в Федеральном суде Швейцарии», — сказал основатель юридической фирмы Pinna Legal Андреа Пинна.

Ранее The Times сообщила, что именно Pinna Legal представляла Валиеву в CAS. Отмечалось, что юристы сейчас рассматривают возможность подачи апелляции на решение CAS в Верховный суд Швейцарии. Стороны имеют на это право в течение 30 дней.

CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе было найдено запрещенное вещество триметазидин.

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливер Ниггли позднее заявил, что Валиева была дисквалифицирована на максимальный срок, потому что команда юристов подвела спортсменку. По словам генерального директора WADA, в суде сторона Валиевой рассказала о том, что запрещенный препарат попал в организм спортсменки из-за приготовленного дедушкой фигуристки десерта, однако команда юристов не смогла предоставить доказательства, подтвердив эту версию.

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали, что получили полный текст решения CAS по делу фигуристки и собираются просить сохранить конфиденциальность мотивировочной части.