Юристы оценили допустимость появления эксперта из РУСАДА в деле Валиевой

Издания Yle сообщило, что экспертом со стороны WADA в суде по делу Камилы Валиевой стал врач Сергей Илюков, который до февраля 2022 года входил в наблюдательный совет РУСАДА. Допустимо ли его появление в этом деле, оценили юристы

Камила Валиева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. По данным финского издания Yle, экспертом со стороны WADA в деле Валиевой стал спортивный врач Сергей Илюков, который до 26 февраля 2022 года входил в наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Илюков — спортивный врач, ранее работавший с профессиональными хоккеистами и представителями зимних видов спорта олимпийской сборной Финляндии, являлся медицинским экспертом Эстонского антидопингового агентства и ряда других стран. Илюков родился и вырос в Эстонии, в 2005 году переехал в Финляндию.

В феврале 2022-го года эксперт по вопросам борьбы с допингом заявлял, что его выход из российской организации связан с ситуацией на Украине. «РБК Спорт» узнал у юристов, допустимо ли участие бывшего эксперта РУСАДА в суде по делу Валиевой.

Мнение юристов

Выступавший на стороне WADA спортивный врач Сергей Илюков, который ранее работал в РУСАДА, не нарушал нормы процессуального права. Такого мнения придерживаются спортивные юристы, которых опросил «РБК Спорт».

Руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анна Анцелиович считает, что со стороны Илюкова нет конфликта интересов, в связи с чем нет и нарушения.

«У Илюкова нет конфликта интересов. Если бы он был текущим сотрудником РУСАДА, это одно дело, но он уже давно вышел из состава наблюдательного совета РУСАДА, поэтому я бы не сказала, что есть какое-то нарушение. Конфликта интересов с его стороны нет», — отметила Анцелиович.

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев отметил, что РУСАДА и WADA, обнаруживающие допинг-пробы, «находятся в одной лодке», поэтому со стороны Илюкова отсутствуют юридические нарушения.

«РУСАДА и WADA — обвиняющие организации, поэтому теоретически здесь нарушения не усматриваются. Может быть, моральные есть, но юридических нарушений нет. Илюков в деле непосредственно никак не участвует, у него нет конфликта интересов. РУСАДА и WADA находятся в одной лодке: обе организации обвиняют в допинге лиц, у кого обнаружена положительная проба. Поэтому с его стороны здесь вряд ли можно усмотреть какие-то нарушения. Он же не являлся арбитром CAS», — сказал Алексеев «РБК Спорт».

Что касается проблем с решением по делу Валиевой, то здесь скорее причина в «слабой адвокатской поддержке», продолжил Алексеев. «Не понятно, кто был адвокат, может, даже из недружественной нам страны. Если это так, то это серьезно. И насколько у него опыт в сфере спортивного права», — отметил он.

По словам юриста, касательно конфликта интересов необходимо просматривать арбитров CAS, нежели экспертов WADA. «С точки зрения конфликтов интересов нужно просматривать арбитров. Наша страна назначила француза, который в свое время был в одной лодке с Ричардом Маклареном, вот здесь может быть больше подводных камней, чем с WADA, как соучастника», — добавил Алексеев.