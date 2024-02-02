РУСАДА попросит CAS не публиковать полное решение по делу Валиевой
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет просить Спортивный арбитражный суд (CAS) сохранить конфиденциальность мотивировочный части решения по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.
В РУСАДА рассказали, что получили полный текст решения, с которым сейчас знакомятся юристы.
«В данном случае мы сделали все, чтобы сохранить конфиденциальность информации о деле защищенного лица. С большой долей вероятности мы будем просить CAS сохранить конфиденциальность мотивировочный части решения», — сообщили в РУСАДА.
Там также отметили, что с уважением относятся к правам спортсменов.
Ранее 2 февраля в CAS заявили, что полное решение по допинговому делу российской фигуристки может быть опубликовано до конца следующей недели, если стороны согласятся.
В СМИ уже появились некоторые подробности из этого дела. Например, финский телеканал Yle сообщил, что в допинг-пробе фигуристки, помимо запрещенного триметазидина, были обнаружены L-карнитин, гипоксен и анаболик. Также стало известно имя эксперта в деле Валиевой со стороны Всемирного антидопингового агенства (WADA) — это эстонский спортивный врач Сергей Илюков, который до 26 февраля 2022 года входил в наблюдательный совет РУСАДА.
CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг, а после этого Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал ее результаты на Играх-2022 и победном чемпионате Европы 2022 года. В результате золото Олимпиады получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам достанется бронза. А чемпионкой Европы 2022 года станет Анна Щербакова.
В допинг-пробе Валиевой был найден триметазидин. Сама фигуристка объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка и в итоге произошло бытовое «загрязнение».
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