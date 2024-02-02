РУСАДА попросит CAS не публиковать полное решение по делу Валиевой

В РУСАДА заявили, что получили полный текст решения CAS по делу фигуристки и собираются просить сохранить конфиденциальность мотивировочной части. В агентстве отметили, что с уважением относятся к правам спортсменов

Камила Валиева (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет просить Спортивный арбитражный суд (CAS) сохранить конфиденциальность мотивировочный части решения по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

В РУСАДА рассказали, что получили полный текст решения, с которым сейчас знакомятся юристы.

«В данном случае мы сделали все, чтобы сохранить конфиденциальность информации о деле защищенного лица. С большой долей вероятности мы будем просить CAS сохранить конфиденциальность мотивировочный части решения», — сообщили в РУСАДА.

Там также отметили, что с уважением относятся к правам спортсменов.

Ранее 2 февраля в CAS заявили, что полное решение по допинговому делу российской фигуристки может быть опубликовано до конца следующей недели, если стороны согласятся.

В СМИ уже появились некоторые подробности из этого дела. Например, финский телеканал Yle сообщил, что в допинг-пробе фигуристки, помимо запрещенного триметазидина, были обнаружены L-карнитин, гипоксен и анаболик. Также стало известно имя эксперта в деле Валиевой со стороны Всемирного антидопингового агенства (WADA) — это эстонский спортивный врач Сергей Илюков, который до 26 февраля 2022 года входил в наблюдательный совет РУСАДА.

CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг, а после этого Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал ее результаты на Играх-2022 и победном чемпионате Европы 2022 года. В результате золото Олимпиады получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам достанется бронза. А чемпионкой Европы 2022 года станет Анна Щербакова.

В допинг-пробе Валиевой был найден триметазидин. Сама фигуристка объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка и в итоге произошло бытовое «загрязнение».