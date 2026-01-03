 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

В Эстонии предупредили о риске потерять ЧЕ по фехтованию

Паалберг: Эстония может потерять ЧЕ по фехтованию из-за запрета на въезд россиян
Чемпионат Европы-2026 по фехтованию должен пройти в Таллине с 16 по 21 июня. FIE требует от властей письменных гарантий допуска спортсменов, однако Эстония заявила, что не сможет дать это подтверждение из-за запрета для россиян
Фото: Laurence Griffiths / Getty Images
Фото: Laurence Griffiths / Getty Images

Эстония может потерять право на проведение чемпионата Европы 2026 года по фехтованию из-за отказа во въезде в страну для россиян и белорусов. Об этом ERR заявил генеральный секретарь Федерации фехтования Эстонии Айвар Паалберг.

«Официально этого пока не произошло, но маловероятно, что глобальная политическая ситуация радикально изменится в течение следующих шести месяцев. Следовательно, мы исходим из предположения, что чемпионат Европы в этом году не состоится в Таллине», — сказал Паалберг.

Турнир должен пройти в Таллине с 16 по 21 июня.

В ноябре исполком Международной федерации фехтования (FIE) заявил, что будет требовать от организаторов и властей письменных гарантий, что допущенные спортсмены смогут выступить без какой-либо дискриминации, в противном случае федерация будет отменять или переносить турниры.

Вице-канцлер Министерства культуры по вопросам спорта Райдо Митт сообщил, что Эстония не станет выдавать визы российским и белорусским спортсменам.

В 2023 году FIE разрешила россиянам выступать на своих турнирах в нейтральном статусе. В знак протеста ряд стран начали отменять соревнования, в том числе Германия, Франция, Польша, Финляндия, Дания, Швеция и Норвегия. Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов называл это «идиотизмом».

В декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям снять ограничения на участие российских юниоров в международных соревнованиях и допустить их на турниры с флагом и гимном.

Ранее российская рапиристка Стефания Часовникова выиграла первое золото после возвращения национальной символики россиянам. Это произошло на этапе Кубка мира среди юниоров и кадетов, проходившем в Фуджейре (ОАЭ).

