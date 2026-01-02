 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Лидс Юнайтед 1 7,5 x 1,09 2 34 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сандерленд Манчестер Сити 1 28 x 1,06 2 12,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Кальяри Милан 1 6,15 x 3,9 2 1,63 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Арсенал 1 6 x 4,7 2 1,48 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Эспаньол Барселона 1 5,4 x 4,7 2 1,52 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 2,5 x 3,5 2 2,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 1,6 x 4,6 2 4,7 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,45 x 4,8 2 6,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,65 x 56 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Российская рапиристка выиграла первое золото после возвращения флага

Рапиристка Часовникова выиграла первое золото после возвращения россиянам флага
Часовникова в финале этапа Кубка мира среди юниоров и кадетов победила рапиристку из Казахстана Акатьеву. Президент ФФР заявил, что было очень волнительно снова услышать гимн России на турнирах FIE
Стефания&nbsp;Часовникова
Стефания Часовникова (Фото: Пресс-служба Федерации фехтования России)

Российская рапиристка Стефания Часовникова выиграла этап Кубка мира среди юниоров и кадетов, который проходит в Фуджейре (ОАЭ). В финальном поединке россиянка победила Софию Акатьеву из Казахстана со счетом 15:11.

Это первая золотая медаль для российских фехтовальщиков после того, как 23 декабря международная федерация (FIE) допустила юниоров к соревнованиям с национальным флагом и гимном.

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил «Матч ТВ», что был очень рад впервые за долгие годы услышать гимн России на турнирах FIE.

«Когда прислали видео, подумал, что это другая планета… Сколько лет мы уже не слышали гимн нашей страны… Очень волнительные эмоции», — сказал Мамедов.

В декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям снять ограничения на участие российских юниоров в международных соревнованиях и допустить их с национальной символикой. В отношении взрослых спортсменов рекомендации (индивидуальные спортсмены и нейтральный статус) все еще сохраняются.

