Российская рапиристка выиграла первое золото после возвращения флага
Российская рапиристка Стефания Часовникова выиграла этап Кубка мира среди юниоров и кадетов, который проходит в Фуджейре (ОАЭ). В финальном поединке россиянка победила Софию Акатьеву из Казахстана со счетом 15:11.
Это первая золотая медаль для российских фехтовальщиков после того, как 23 декабря международная федерация (FIE) допустила юниоров к соревнованиям с национальным флагом и гимном.
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил «Матч ТВ», что был очень рад впервые за долгие годы услышать гимн России на турнирах FIE.
«Когда прислали видео, подумал, что это другая планета… Сколько лет мы уже не слышали гимн нашей страны… Очень волнительные эмоции», — сказал Мамедов.
В декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям снять ограничения на участие российских юниоров в международных соревнованиях и допустить их с национальной символикой. В отношении взрослых спортсменов рекомендации (индивидуальные спортсмены и нейтральный статус) все еще сохраняются.
