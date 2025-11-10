FIE пригрозила отменой турниров за недопуск атлетов из-за дискриминации
Исполком Международной федерации фехтования (FIE) заявил, что будет разрешать проводить турниры под своей эгидой при получении письменных гарантий от организаторов и властей о том, что допущенные спортсмены смогут выступить без какой-либо дискриминации. Об этом сообщается на сайте FIE.
«В противном случае FIE будет готова принять соответствующие меры, включая, помимо прочего, перенос, изменение места проведения или отмену мероприятия», — говорится в заявлении.
В FIE напомнили, что Международный олимпийский комитет (МОК) ранее обязал международные федерации требовать гарантии допуска спортсменов на соревнования отборочного цикла Олимпиады-2028.
Такое решение МОК последовало за отказом Индонезии допустить израильских спортсменов на прошедший в Джакарте чемпионат мира по спортивной гимнастике.
В 2023 году, когда FIE разрешила россиянам выступать на своих турнирах в нейтральном статусе, ряд стран в знак протеста начали отменять соревнования, в том числе Германия, Франция, Польша, Финляндия, Дания, Швеция и Норвегия. Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов называл это «идиотизмом».
В списке допущенных FIE спортсменов поначалу не было лидеров сборной России, из-за этого Федерация фехтования России отказывалась участвовать в турнирах, россияне не попали на Олимпиаду в Париже.
На прошедшем в июле чемпионате мира российские спортсмены завоевали только три медали — одно золото и два серебра.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя
Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин
Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам
Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США
Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой