«Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора
Испанский специалист Франсис Кахигао назначен на пост спортивного директора «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
«Приветствуем Франсиса Кахигао и желаем ему успешной работы в «Спартаке»!» — говорится в сообщении.
55-летний испанец приступил к работе в московском клубе. Он сменил на посту Томаса Амарала, который работал в «Спартаке» с декабря 2023-го по ноябрь 2024 года.
Кахигао является воспитанником «Арсенала», за который выступал в качестве полузащитника за молодежную команду, а также выступал за вторую команду «Барселоны» и вызывался в молодежную сборную Испании.
Из-за травм он завершил профессиональную карьеру футболиста. С 1997 по 2020 год Кахигао в качестве скаута работал в «Арсенале». После работы в лондонском клубе он стал техническим директором Федерации футбола Чили. Последним местом работы Кахигао был турецкий «Галатасарай».
«Спартак» ушел на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18 матчах.
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