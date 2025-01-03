 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора

Испанца Кахигао назначили спортивным директором московского «Спартака»
Франсис Кахигао сменил на посту Томаса Амарала, который работал в «Спартаке» с декабря 2023-го по ноябрь 2024 года. 55-летний испанец уже приступил к работе в московском клубе
Франсис Кахигао
Франсис Кахигао (Фото: пресс-служба ФК "Спартак")

Испанский специалист Франсис Кахигао назначен на пост спортивного директора «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

«Приветствуем Франсиса Кахигао и желаем ему успешной работы в «Спартаке»!» — говорится в сообщении.

55-летний испанец приступил к работе в московском клубе. Он сменил на посту Томаса Амарала, который работал в «Спартаке» с декабря 2023-го по ноябрь 2024 года.

Амарал пожаловался на вмешательство «людей со стороны» в дела «Спартака»
Спорт
Томаш Амарал

Кахигао является воспитанником «Арсенала», за который выступал в качестве полузащитника за молодежную команду, а также выступал за вторую команду «Барселоны» и вызывался в молодежную сборную Испании.

Из-за травм он завершил профессиональную карьеру футболиста. С 1997 по 2020 год Кахигао в качестве скаута работал в «Арсенале». После работы в лондонском клубе он стал техническим директором Федерации футбола Чили. Последним местом работы Кахигао был турецкий «Галатасарай».

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18 матчах.

На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия

Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»

В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года

Топ-7 лучших хетчбэков в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол ФК Спартак Москва Томаш Амарал
Материалы по теме
Амарал пожаловался на вмешательство «людей со стороны» в дела «Спартака»
Спорт
Ружичка сделал «хет-трик Горди Хоу» в победном матче «Спартака»
Спорт
Экс-игрок «Спартака» уступил в первом матче во главе аутсайдера Серии А
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Замначальника инспекции РЖД арестовали по делу о подготовке терактаПолитика, 14:52
«Спартак» объявил о назначении нового спортивного директораСпорт, 14:32
Джилл Байден получила от посла Украины брошь за $14 тыс.Политика, 14:28
Маткапитал-2025: как потратить ₽894 тыс. на улучшение жилищных условийНедвижимость, 14:26
В Турции остановку транзита газа через Украину оценили как четыре победыПолитика, 13:57
В Чувашии мужчина в костюме Деда Мороза убил человека в магазинеОбщество, 13:45
Умерла актриса МХАТ имени Горького Генриэтта РомодинаОбщество, 13:41
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Андреева и Шнайдер вышли в финал парного турнира в БрисбенеСпорт, 13:40
The Telegraph назвала главный изъян новой украинской ракеты «Трембита»Политика, 13:24
Сбитые дроны повредили здания двух предприятий в Воронежской областиПолитика, 13:02
В Казахстане на трассе к границе с Россией столкнулись 95 машинПолитика, 12:47
Как повысить насмотренность: 10 модных документальных фильмов в помощьСтиль, 12:44
«Серебряный» капитал: как возрастные модели меняют облик брендовPro, 12:36
Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделюПолитика, 12:31