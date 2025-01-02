Амарал — о работе в «Спартаке»: трудно, когда на решения клуба влияют со стороны

Амарал пожаловался на вмешательство «людей со стороны» в дела «Спартака»

Томаш Амарал был спортивным директором «Спартака» меньше года и покинул клуб в ноябре. Он поблагодарил «Спартак» за полученный опыт, но заявил, что на его работу пытались влиять не в интересах клуба

Томаш Амарал (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил Mais Futebol, что столкнулся с «некоторым сопротивлением» во время работы в московском клубе.

Португалец 10 ноября покинул пост, который занимал с декабря 2023-го, по обоюдному согласию. Он признался, что сам попросил расторгнуть контракт.

«Мне трудно работать в контексте, когда многие люди со стороны пытаются влиять на решения не ради того, что лучше для клуба, а ради того, что лучше для них самих», — сказал Амарал.

Он отметил, что всегда защищал клуб и сделал все, чтобы сделать его стабильнее, а команду — лучше, а также что «боролся, сколько мог».

Португалец заявил, что благодарен за полученный опыт и возможность встретить «фантастических людей», отметив главу совета директоров клуба Александра Матыцына и члена совета директоров Павла Жданова.

«РБК Спорт» обратился за комментарием в пресс-службу «Спартака».

Амарал до прихода в «Спартак» был старшим скаутом в «Бенфике», работал ассистентом тренера в португальских «Фаренсе» и «Браге», а также скаутом в испанских «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде».

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев ранее говорил, что в клубе не в полной мере были довольны результатами Амарала в летнее трансферное окно.