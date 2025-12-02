Умер бывший хоккеист минского «Динамо» Анатолий Беляев
Ветеран минского хоккейного клуба «Динамо» и заслуженный тренер Белоруссии Анатолий Беляев скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ.
«Анатолий Иванович навсегда останется в истории клуба. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» скорбит и выражает глубочайшие соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении.
Беляев играл в «Динамо» с 1976 по 1982 года. В составе минского клуба за шесть сезонов он забросил 123 шайбы. Также он играл за «Кедр» (Свердловск-44), СКИФ (Минск), «Торпедо» (Минск) и московское «Динамо» (один сезон 1977/78).
После завершения игровой карьеры Беляев работал начальником команды «Динамо», тренером юношеской и молодежной сборных Белоруссии, генеральным секретарем Федерации хоккея Белоруссии, начальником сборной Белоруссии, входил в тренерский штаб национальной команды на Олимпийских играх 2002 года.
