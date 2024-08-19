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Камила Валиева убрала из профиля в соцсети титул чемпионки Европы

Валиева убрала титул чемпионки Европы из профиля в Instagram, а из телеграма нет
Информация в профилях фигуристки в Instagram и телеграм отличается — в первом она удалила победу на ЧЕ-2022 и указала, что является рекордсменкой мира, а во втором нет. В обоих профилях у нее два серебра ЧР при оставшемся одном
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Отбывающая дисквалификацию за допинг российская фигуристка Камила Валиева внесла изменения в свой профиль в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), убрав оттуда упоминание о победе на чемпионате Европы 2022 года.

Из-за допинг-скандала Валиева потеряла золотые медали Олимпиады в командном турнире, чемпионата Европы, золото, серебро и бронзу чемпионата России (2022, 2023 и 2024 годы соответственно), золото чемпионата России по прыжкам (2023).

Вместо победы на ЧЕ фигуристка указала в профиле, что является рекордсменкой мира. При этом она оставила упоминания о двух серебряных медалях чемпионата России и золота в прыжковом турнире.

Фото: kamilavalieva26 / Instagram (владелец сети Meta признана экстремистской и запрещена)
Фото: kamilavalieva26 / Instagram (владелец сети Meta признана экстремистской и запрещена)

В профиле в телеграм-канале Валиева пока титул чемпионки Европы оставила, как и два серебра чемпионата России.

После дисквалификации и последующего аннулирования у Валиевой из основных наград остались серебро чемпионата России (2021), две победы на этапах Гран-при ISU, победа на Finlandia Trophy, золото юниорских чемпионата мира, этапов и финала Гран-при.

С конца июля Валиева начала выступать в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

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Анна Сатдинова
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Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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