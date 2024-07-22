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Валиева впервые вышла на лед в шоу после дисквалификации за допинг

Валиева впервые вышла на лед в шоу Навки после дисквалификации за допинг
Камила Валиева исполняет главную роль в шоу «Руслан и Людмила» в «Сириусе»
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Камила Валиева впервые после дисквалификации за допинг выступила в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Фигуристка поделилась видеозаписью своего проката в телеграм-канале.

Шоу проходит в «Сочи Парке» в «Сириусе» с 12 июня.

В понедельник Валиева исполнила роль Людмилы. Она заявлена в числе участников представлений до 1 августа. В шоу также принимают участие Максим Ковтун, Александр Энберт, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В мае Навка говорила, что Валиева также выступит в ее шоу «Вечера на хуторе 2.0».

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В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за триметазидин до декабря 2025 года. Фигуристка лишилась золота Олимпиады и чемпионата Европы, а также прервала тренировки в группе Этери Тутберидзе.

В последний раз Валиева участвовала в шоу накануне оглашения приговора CAS.

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Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Камила Валиева Татьяна Навка
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