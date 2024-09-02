Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью борца Медведя

Президент Белоруссии заявил, что трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь навсегда останется в памяти белорусского народа

Александр Медведь (Фото: Ун Да-Син Вячеслав / ТАСС)

Легендарный спортсмен по вольной борьбе Александр Медведь внес неоценимый вклад в развитие олимпийского движения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит телеграм-канал «Пул первого».

«Ушел из жизни великий атлет, тренер, общественный деятель. <...>. Всего себя он посвятил служению нашей родной Беларуси. Внес неоценимый вклад в развитие национальной школы борьбы и олимпийского движения. В памяти белорусского народа Александр Васильевич навсегда останется как воплощение силы, мудрости и патриотизма», — говорится в сообщении.

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР Александр Медведь 2 сентября умер в возврасте 86 лет. Он был знаменосцем сборной СССР на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, также он нес флаг Белоруссии на церемонии открытия ОИ в Атланте в 1996 году и в Афинах в 2004-м.

Медведь был признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и введен в Зал спортивной славы борьбы. Он является самым титулованным борцом вольного стиля в истории.