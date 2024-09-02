Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь умер в 86 лет

Александр Медведь скончался в возрасте 86 лет. Он был самым титулованным борцом вольного стиля в истории

Александр Медведь (Фото: Ун Да-Син Вячеслав / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР Александр Медведь умер на 87-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Белорусской федерации борьбы.

Причины смерти не уточняются.

«Нет слов, чтобы выразить печаль и боль утраты, покойся с миром, легенда. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича», — говорится в сообщении.

Медведь был знаменосцем сборной СССР на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, также он нес флаг Белоруссии на церемонии открытия ОИ в Атланте в 1996 году и в Афинах в 2004-м. На открытии Игр 1980 года в Москве Медведь прочитал Олимпийскую клятву от имени судей и зажег олимпийский огонь на стадионе «Динамо» в Минске.

Коронным приемом Медведя было сваливание захватом головы сверху и правой голени. Он был признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и введен в Зал спортивной славы борьбы.

Медведь является самым титулованным борцом вольного стиля в истории. Он трехкратный олимпийский чемпион (1964, 1968, 1972) в трех разных весовых категориях (полутяжелой, тяжелой и абсолютной). Медведь семь раз становился чемпионом мира (1962–1963, 1966–1967, 1969–1971), трижды чемпионом Европы (1966, 1968 и 1972), а также девять раз становился чемпионом СССР (1961–1970).