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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Китай укрепился в лидерах медального зачета Олимпиады после седьмого дня

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Всего китайские спортсмены в Париже завоевали уже 13 золотых, девять серебряных и девять бронзовых медалей
Чжэн Сивэй и Хуан Яцион
Чжэн Сивэй и Хуан Яцион (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Сборная Китая сохранила лидерство в медальном зачете Олимпиады в Париже после седьмого соревновательного дня.

2 августа китайцы завоевали семь наград — победы одержали Лун Даои/Ван Цзунъюань (синхронные прыжки в воду с 3-метрового трамплина) и бадминтонисты Чжэн Сивэй/Хуан Яцион (микст), серебро выиграли Ван Цзысай (прыжки на батуте) и Чжан Чжичжэнь/Синьюй Ван (теннис, микст), бронзовые медали получили Чжан Цюнюэ (стрельба из пневматической винтовки с 50 м с трех позиций), Янь Ланъюй (прыжки на батуте) и Ван Шунь (плавание, 200 м комплекс).

По итогам шести соревновательных дней на счету китайской сборной 31 медаль — 13 золотых наград, девять серебряных и девять бронзовых.

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На второе место поднялась сборная Франции, которая за 2 августа выиграла в том числе три золотые награды. Всего у французов 11 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей. На третьем месте команда Австралии (11–6–5).

Из российских спортсменов в очередной день Олимпиады выступали трое. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал в парном разряде, обеспечив России первую медаль в Париже. Кроме того, Анжела Бладцева заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам на батуте.

Таблица медалей Олимпиады

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 медальный зачет россияне на Олимпиаде-2024 Мирра Андреева Диана Шнайдер Анжела Бладцева Китай
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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