Павлович объяснил, почему толкнул Волкова после боя в UFC: привык жить по‑мужски

Павлович объяснил, почему толкнул Волкова после поражения на турнире UFC

Российский боец заявил, что «привык жить по‑мужски, быть более прямолинейным, но честным и с мужскими взглядами на жизнь»

Сергей Павлович (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российский боец UFC Сергей Павлович рассказал «Матч ТВ», почему оттолкнул соотечественника Александра Волкова после поражения на турнире в Эр-Рияде.

Волков в ночь на 23 июня победил Павловича единогласным решением судей. После боя Волков подошел к соотечественнику, чтобы пожать руку, но Павлович отказался, оттолкнув соперника. Волков говорил, что хотел поблагодарить Павловича за хороший поединок, но тот был зол.

«Сейчас бы этого не сделал, конечно, потому что подутихли эмоции и так далее. Но те движения, которые были с его стороны, издалека делались… Не буду давать этому оценку», — сказал Павлович.

По словам Павловича, они с Волковым «росли в разной среде и с разными принципами». «Я привык жить по‑мужски, быть более прямолинейным, но честным и с мужскими взглядами на жизнь», — добавил боец.

Он отметил, что его поступок не был связан в поражением. «Сама закулисная атмосфера, то, что я называю «не по‑мужски», это вот спровоцировало», — заключил Павлович.

Волков занимает пятое место в рейтинге лучший бойцов UFC в тяжелом весе, Павлович — третье.

В активе 35-летнего Волкова 38 побед (из них 24 нокаутом) и десять поражений. На счету 32-летнего Павловича 18 побед и три поражения в смешанных единоборствах. В ноябре 2023 года он проиграл нокаутом бой за временный титул британцу Тому Аспиналлу.