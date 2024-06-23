Волков отреагировал на толчок Павловича после боя на UFC

Волков — о толчке Павловича после боя на UFC: сделали шоу для людей

Российский боец Александр Волков считает, что вместе с Сергеем Павловичем «сделал шоу для людей» на турнире UFC

Александр Волков (Фото: Mark Evans / Getty Images)

Россиянин Александр Волков после победы над Сергеем Павловичем на турнире UFC заявил, что хотел поблагодарить соотечественника за хороший поединок.

Волков в ночь на 23 июня победил Павловича единогласным решением судей. После боя Волков подошел к соотечественнику, чтобы пожать руку, но Павлович отказался, оттолкнув соперника.

«Не знаю, почему он оттолкнул меня, может быть, из-за того, что мы подрались. Я подошел поблагодарить за хороший поединок, а он был злой. Но я не желал ему ничего плохого, мы просто сделали шоу для людей», — сказал Волков сразу после боя на октагоне.

Волков считает, что смог удивить Павловича в бою. «Я ожидал такой манеры от него. Наши спарринги проходили примерно также. Я подготовил кое-какие трюки к этому бою, думаю, он не ожидал, что я буду работать из стойки левши. Думаю, для него это было сюрпризом, потому что когда мы спарринговались вместе, я был из стойки правши», — сказал Волков после боя.

Волков отметил, что готов к чемпионскому бою против обладателя пояса в тяжелом весе Джон Джонса. «Я попробовать себя в бою за титул. Бой с Джоном Джонсом был бы отличным вариантом. Я готов к этому вызову, это большой бой для моей карьеры», — добавил Волков.

В активе 35-летнего Волкова 38 побед (из них 24 нокаутом) и 10 поражений. На счету 32-летнего Павловича 18 побед и три поражения в смешанных единоборствах.